Das vom Lichtforum NRW umgesetzte Lichtfestival »DARK« (Digitale Arbeiten zur Lichtkultur) machte im Oktober 2021 Lust auf die Zukunft von Licht und Technologie machen.

Foto: Lichtforum NRW / Meinschäfer

Die voranschreitende Digitalisierung verleiht der Beleuchtung immer innovativere Chancen. Mit Beleuchtung geschaffene Atmosphären, Orientierung und Identifikation erhalten damit Dimensionen, die eine ganz neue Interpretation von Räumen versprechen. Und wo könnte dies besser ausprobiert werden, als in der Wiege des Lichtmachens? »Es ist kein Wunder, dass diese innovative Idee hier entstand und realisiert wurde. Denn keine andere Region der Welt ist so eng mit der Entwicklung und Herstellung von künstlichem Licht verbunden«, betonte der parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser in seiner Eröffnungsrede des viertägigen Festivals.

Foto: Lichtforum NRW / Meinschäfer

Südwestfalen und ganz konkret das Sauerland haben einen besonderen Anteil an der lichtkulturellen Aufwertung von unzähligen Räumen, Architekturen und ganzen Städten. Und so zeigte das Festival, was es bedeuten kann, Licht und Digitalisierung zusammenzuführen. »Die Lichtinstallationen bieten uns ein spektakuläres interaktives Erlebnis und setzen die historische Altstadt erneut gekonnt gestaltend in Szene«, freute sich der Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Ralf Paul Bittner.

Foto: Lichtforum NRW / Meinschäfer

Das vom Lichtforum NRW geschaffene und von der Stadt Arnsberg unterstützte Lichtfestival zeigte 12 Lichtprojekte, die vom 21.-24.10. über die Altstadt von Arnsberg verteilt waren. Jedes Projekt zeigte auf ganz eigene Art und Weise, wie man Licht vor dem Hintergrund digitaler Prozesse gestalten kann.

Viele Projekte regten die rund 2.000 Besuchenden zum direkten Mitmachen an. Sie waren so konzipiert, dass aus einem Beobachten ein aktives Gestalten wurde. »Und das ist ein wichtiges Element, da die Digitalisierung uns Menschen ja viel Arbeit abnehmen kann, aber häufig auf unsere Steuerung und Lenkung wartet. So steckt in DARK viel zum Mitmachen und Staunen, aber auch zum Lernen und Hinterfragen«, konstatiert der Initiator des Lichtfestivals, Dennis Köhler.

www.dark.lichtforum-nrw.de