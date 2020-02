»Das Programm der Luminale – Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung ist beeindruckend, rund 110 Installationen werden vom 12. bis 15. März 2020 – und damit erstmals über ein gesamtes Wochenende hinweg – in Frankfurt und Offenbach zu sehen sein, viele davon im öffentlichen Raum«, sagt Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt und Schirmherr der Luminale. »Hinzu kommt ein Bühnenprogramm mit insgesamt 16 Veranstaltungen und 42 TALK Gästen. Festivalzentrum ist, wie schon 2018, das Instituto Cervantes im ehemaligen Amerika-Haus«, erläutert Feldmann.

»Digital Romantic« formuliert als Leitgedanke das Spannungsfeld für die Projekte und das Talk-Programm der Luminale. Ausgelotet werden soll aber nicht nur die künstlerische, sondern auch die historische, stadtplanerische und gesellschaftliche Dimension des Schwerpunkts. Zu den Spielstätten zählen die großen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie etwa der Römer und die Alte Oper ebenso wie weniger bekannte, verborgene Orte wie das Fischergewölbe am Main. Orte, die lange nicht zugänglich waren, wie die St. Leonhardskirche oder ein Kellergewölbe in der Ostparkstraße, können neu entdeckt werden. Die Vielfalt der Beiträge ist groß – Video-Mappings auf Gebäudefassaden, Installationen in Kirchen, den historischen Wallanlagen, am und sogar im Wasser, ein mobiles Lichtkunstwerk, die Inszenierung einer ganzen Straße, ein künstlicher Himmel, Augmented Reality, Konzerte, Performances und eine Reihe von Initiativprojekten der Frankfurter und Offenbacher Stadtgesellschaft bilden ein facettenreiches Programm. Eine Arbeit thematisiert Licht, ohne es einzusetzen.

Die Luminale lädt dazu ein, die Stadt neu zu entdecken und den öffentlichen Raum zu erkunden, zum Beispiel auf dem Light Walk, der zahlreiche Spielstätten zu einem Stadtrundgang verbindet.

www.luminale.de