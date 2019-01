Wie verändert sich unsere Wahrnehmung von Raum und Temporalität im Zeitalter der Digitalisierung und welche Rolle spielen sie in einer sich entmaterialisierenden Welt? Wie entstehen digital initiierte soziale Geflechte und wie können sich diese physisch manifestieren? Wie entstehen Emotionen in einer Welt, die durch Virtualisierung des Sozialen immer weiter fragmentarisiert wird? – Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich die Ausstellung »Digital Approximations«, die vom 20. Januar bis 24. Februar 2019 im Wolfgang-Bonhage-Museum in Korbach stattfindet.

Mittels multimedialer Rauminstallationen und interaktiver Objekte untersucht der Künstler Jan Phillip Ley die Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Raum und digitaler Technologie. Ley erforscht als wissenschaftlicher Mitarbeiter im PerceptionLab, einem Forschungsschwerpunkt der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Fragen zur Wahrnehmung von Mensch, Raum und Objekten in physischen und virtuellen Umgebungen.

www.museum-korbach.de | www.janphillipley.de