Inspiriert von den Wayúu, die abgeschnitten vom Rest der Welt und umgeben von Salzwasser leben, entstand »WaterLight« – die Leuchte wandelt Salzwasser in Energie um und spendet 45 Tage lang Licht oder Strom, um beispielsweise Handys aufzuladen.

Das Konzept für »WaterLight« entstand in einer Zusammenarbeit des Start-ups E-Dina aus Kolumbien und der Kommunikationsagentur Wunderman Thompson. (Foto: E-Dina)

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben mindestens 840 Millionen Menschen auf der ganzen Welt keinen Zugang zu Strom. Da der Strombedarf bis 2035 voraussichtlich um 70 % steigen wird und die traditionellen fossilen Brennstoffe in den nächsten 52 Jahren erschöpft sein werden, ist eine Lösung dringend erforderlich. Für ihren Kunden E-Dina, ein Start-up für erneuerbare Energien, hat die Kommunikationsagentur Wunderman Thompson »WaterLight« konzipiert – eine Leuchte, die einen halben Liter Salzwasser mittels Ionisation in Strom umwandelt und so Licht für 45 Tage liefert. Dazu reagieren Salzwasser-Elektrolyte mit metallischen Materialien im Inneren des Geräts und erzeugen dabei elektrische Energie.

Bei der Konzeption hat die Agentur sich mit den jahrhundertealten Traditionen der Wayúu auseinandergesetzt. Die indigene Gemeinschaft lebt auf der abgelegenen Halbinsel La Guajira an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela. Ihr Zugang zu Elektrizität ist begrenzt, allerdings sind die Wayúu vom Meer umgeben. Mit »WaterLight« können sie das reichlich vorhandene Salzwasser in eine sichere, nachhaltige Energiequelle umwandeln, mit der sie ihr Leben bestreiten können, vom nächtlichen Fischen bis zum Aufladen von Mobiltelefonen.

»WaterLight« zeigt, wie Technologie, Kreativität und Menschlichkeit Ideen befeuern, die das Leben von Millionen von Menschen verändern können. Für viele Entwicklungsländer wie Sierra Leone, Nigeria, Gabun, Somalia und Syrien, die keinen Zugang zu Energie haben, aber über eine Küstenlinie verfügen, und für Regierungen, NGOs und private Organisationen, die nachhaltige Technologielösungen für Küstengemeinden suchen, ist die Leuchte eine zukunftsweisende, kostengünstige Option.

