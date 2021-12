Im Rahmen der weltweiten Aktion zählten und klassifizierten die Teilnehmenden fast eine Viertelmillion künstliche Lichtquellen auf öffentlichen Straßen. Nun beginnt die Auswertung.

Kampagne in Dresden (Foto: Stefanie Partsch)

Eine Reihe von bürgerwissenschaftlichen Datenerhebungskampagnen, die seit Ende August unter dem Titel Nachtlichter und unter Federführung des Deutschen GeoForschungsZentrums Potsdam GFZ stattgefunden haben, ist erfolgreich beendet worden. Im Rahmen der weltweiten Aktion zählten und klassifizierten die Teilnehmenden fast eine Viertelmillion künstliche Lichtquellen auf öffentlichen Straßen und Plätzen.

Die Datenerhebung erfolgte mittels der Nachtlichter App, die das GFZ-Team eigens dafür in einem Co-Design Prozess mit einer Gruppe Bürgerwissenschaftler*innen entwickelt hatte. Die Teilnehmenden sind auch an der Präsentation des Projektes auf Konferenzen, an wissenschaftlichen Publikationen und der Auswertung der Daten beteiligt, die nun beginnt. Erste Ergebnisse werden ab Mitte 2022 erwartet.

Screenshot der App (Foto: Christopher Kyba, GFZ)

Sozialwissenschaftliche Begleitforschung

Neben der Analyse von Lichtquellen, wird das Projekt am GFZ auch sozialwissenschaftlich begleitet. Hier untersucht Nona Schulte-Römer gemeinsam mit den Bürgerwissenschaftler*innen, wie das Projekt Bewusstsein und Allianzen für nachhaltige Beleuchtung fördern kann und wie wir als Gesellschaft Technik verstehen, gestalten und nutzen, wie wir wissenschaftliche Erkenntnisse interpretieren und berücksichtigen, wenn wir die Nacht illuminieren.

Zwischenfazit

»Wir freuen uns, dass so viele Menschen – vom Schulkind bis zur Rentnerin – mitgemacht haben. Sie alle tragen dazu bei, dass wir nun einen einzigartigen Datensatz haben, mit dem wir besser verstehen können, was genau die Quellen von Lichtemissionen sind und wie wir Lichtverschmutzung künftig reduzieren können«, so die erste Zwischenbilanz von Christopher Kyba, Projektleiter von Seiten des GFZ. Sozialwissenschaftlerin Nona Schulte-Römer ergänzt: »Das Projekt konnte nur dank des großen bürgerwissenschaftlichen Interesses und Engagements in Deutschland realisiert werden. Die Mehrheit der Beteiligten ist motiviert durch den Wunsch, die natürliche Dunkelheit zu schützen und künstliche Beleuchtung nachhaltiger zu gestalten.«

Das Projekt in Zahlen

Im Zeitraum vom 23. August bis 14. November 2021 haben die Mitforschenden fast eine Viertelmillion Lichtquellen erfasst und klassifiziert.

Es wurden Beobachtungen aus insgesamt 10 verschiedenen Ländern eingereicht, die meisten kamen allerdings aus Deutschland. (Details finden Sie auf der Projektwebsite: https://nachtlicht-buehne.de/nachtlichter/#localcampaigns)

241 Bürgerwissenschaftler*innen haben Daten eingereicht (die Gesamtzahl der Mitforschenden ist noch höher, da sie oft in Teams gearbeitet haben).

Die Teilnehmer*innen haben beim Lichterzählen eine Gesamtstrecke von 645 km auf öffentlichen Straßen und Plätzen zurückgelegt.

Mit Blick auf zusammenhängende Erhebungsgebiete wurden insgesamt 22 Quadratkilometer erfasst. (Dank des unerwartet großen bürgerwissenschaftlichen Engagements der Mitforschenden ist das weit mehr als die 6 Quadratkilometer, die im Projektantrag vorgesehen waren.)

Die größte Anzahl an Lichtern, die eine einzelne Person gezählt und klassifiziert hat, beträgt 12.403 (Stand 16.11.2021)

66 Mitforschende haben es geschafft, mehr als 1000 Lichter mit der App zu erfassen und zu klassifizieren.

An den Nachtlichter-Kampagnen beteiligte sich ein breites Spektrum an Menschen, von zwölfjährigen Kindern bis zu Erwachsenen im Ruhestand.

nachtlicht-buehne.de/nachtlichter