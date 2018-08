Das weltweit agierende Social Business von Künstler Olafur Eliasson bringt seit 2012 sauberes, sicheres und bezahlbares Solarlicht zu den 1,1 Milliarden Menschen in der Welt, die ohne konstante Stromversorgung leben. Für die Advents- und Weihnachtszeit 2018 hat Little Sun jetzt eine Special Edition seiner beliebten Solarlampe »Little Sun Diamond« präsentiert: Vom 1. November bis 24. Dezember 2018 wird der »Black Diamond« exklusiv im Little Sun Webshop für 49,90 Euro erhältlich sein.

Für jeden Black Diamond, der im Rahmen der Weihnachtsaktion verkauft wird, gehen zwei Solarlampen nach Afrika in Regionen ohne Strom– doppelter Impact, doppelte Freude beim Verschenken. Wie die Originalversion ist auch der »Little Sun Black Diamond« leicht, robust und bringt mit seinen schimmernden Lichtreflexen ein Funkeln auch in die finstersten Ecken. Das matte Schwarz unterstreicht die facettierte Linse, deren Design von der Geometrie natürlicher Kristalle inspiriert ist.

Ausgestattet mit einem hübschen Trageband und einem optionalen Ständer ist der Black Diamond multifunktional einsetzbar – als dekoratives Leselicht oder perfektes Weihnachtsgeschenk für alle, die sich nach etwas Sonne und erhellenden Momenten in den dunklen Wintermonaten sehnen.

