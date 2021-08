Nichia strukturiert sein europäisches Geschäft neu und bündelt dabei seine Kräfte am Standort Kronberg im Taunus nahe Frankfurt am Main. Bislang war in Kronberg die Nichia Chemical Europe GmbH beheimatet, die das Geschäft in der DACH-Region betreute, während das Büro in Amsterdam, die Nichia Europe BV, für die restlichen Regionen Europas verantwortlich war. Seit dem 1. August werden unter der neuen Firmierung Nichia Europe GmbH alle europäischen Vertriebs- und Marketingaktivitäten zusammengeführt.

Das neue europäische Hauptquartier der Nichia Europe GmbH in Kronberg bei Frankfurt/Main. (Foto: Nichia)

»Die Konzentration auf den deutschen Standort ist ein klares Bekenntnis des Unternehmens für ein noch besseres Angebot an unsere Kunden«, betont Ulf Meiners, Geschäftsführer der neu formierten Nichia Europe GmbH.

»Unabhängig davon, wo in Europa unsere Kunden sitzen und in welchen Ländern sie ihre Projekte mit uns verwirklichen wollen – hier finden sie den richtigen Ansprechpartner, profitieren von kürzeren Reaktionszeiten und einer noch besseren Verfügbarkeit unserer Experten für die unterschiedlichsten Anforderungen. Das ermöglicht uns, unsere Kunden noch effizienter und kompetenter zu betreuen und hilft unseren Kunden, ihre Projekte schneller und damit auch kostengünstiger zu realisieren.«

Um diesen Service umfassend zu bieten, führt Nichia in Kronberg sein Team aus Technik- und Vertriebsexperten für die unterschiedlichsten Märkte zusammen und hat dafür seine bisherige Mitarbeiterzahl am Standort Kronberg mehr als verdoppelt.

www.nichia.com