Im April 2021 öffnete Occhio seinen neuen Flagshipstore auf der Mailänder Straße des Lichts – dem Corso Monforte – und setzt ein klares Statement als europäischer Marktführer untern den ansässigen Leuchtenherstellern.

(Foto: Christoph Philadelphia / Occhio)

Im »Occhio store Milano« heißt das Leuchtenunternehmen ab sofort Privatkunden und Professionals willkommen und bietet eine interaktive Marken- und Erlebniswelt auf 120 Quadratmetern. »Mit dem Occhio store Milano gehen wir einen wichtigen Schritt in der Durchdringung des italienischen Marktes. In Mailand, der internationalen Metropole des Designs, setzen wir ein Zeichen für Lichtkultur und laden Besucher ein, ihrer Individualität durch Licht Ausdruck zu verleihen. Unser neuer Store ist zudem unser Lichtkompetenz-Hub im südeuropäischen Raum«, so Axel Meise, Gründer und Designer von Occhio.

(Foto: Christoph Philadelphia / Occhio)

(Foto: Christoph Philadelphia / Occhio)

Intelligentes Shop-Konzept

Das multifunktionale Konzept des Showrooms wurde gemeinsam mit dem Architekturbüro 1zu33 umgesetzt. Auf kleinstem Raum werden Licht und Design in Anwendung in Szene gesetzt und stehen dabei einer klar lesbaren sowie puristisch gestalteten Produktwelt gegenüber, die durch intelligente Lösungen komplett in das Shop-Konzept integriert wurde.

(Foto: Christoph Philadelphia / Occhio)

(Foto: Christoph Philadelphia / Occhio)

Das warme und wohnliche Ambiente greift italienische Designelemente auf. So wurden beispielsweise die Böden aus Stein des Herstellers Salvatori gestaltet und das Interior in Lounge- und Besprechungsräumen mit Möbeln von Cassina ergänzt. Im Showroom erlebt der Besucher die Wirkung von Licht und Lichtqualität im Raum und kann über Occhio air Steuerung interaktiv verschiedene Lichtstimmungen und -szenarien kreieren.

www.occhio.de