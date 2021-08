Unter dem Namen LenzWerk Monaco S.A.M. hat die LenzWerk Gruppe aus Berlin Anfang 2021 einen Showroom an der Côte d’Azur im Herzen des Fürstentums Monaco eröffnet. In der als Wohnhaus gestalteten Villa Nuvola zeigen deutsche Designgrößen ihre Möbel und Produkte. Zu den Highlights gehören unter anderem die Leuchten von Occhio.

(Foto: LenzWerk Monaco; Photography Christoph Philadelphia)

Auf 800 m2 zeigt der private, nur nach vorheriger Terminvereinbarung zugängliche Showroom »The Art of German Design«. Er bietet Inspiration sowie kreative wie individuelle Designlösungen und umfassende Interiorkonzepte. In Zusammenarbeit mit führenden deutschen Designgrößen wie Jan Kath, Walter Knoll, Occhio, Burmester, Bette, Dornbracht, Miele, WMF, KSI, Kaia und Loewe sowie mit ausgewählten Möbelstücken der eigenen Manufaktur realisiert LenzWerk Monaco maßgeschneiderte Konzeptionen für die Innenraumgestaltung.

(Foto: LenzWerk Monaco; Photography Christoph Philadelphia)

Villa Nuvola. Ein Gesamtkunstwerk.

In der Villa Nuvola hat der Showroom eine ästhetisch passende Heimat im Fürstentum Monaco gefunden. Das Gebäude ist als Pilotprojekt für das ikonische Hochhaus »Le Stella« nach Plänen des bekannten Pariser Architekten Jean-Pierre Lott entstanden, der die Architektur Monacos mit zahlreichen Gebäuden maßgeblich geprägt hat.

(Foto: LenzWerk Monaco; Photography Christoph Philadelphia)

Mit seinen natürlich geschwungenen, beinahe amorphen Formen und der leuchtenden Fassade aus weißen Mosaik-Fliesen strahlt das Gebäude ebenso Ruhe wie Eleganz aus und wirkt wie eine urbane Skulptur. Mit der neuen Nutzung als Concept Store des deutschen Designs, der auch als Event-Location buchbar ist, setzt sich die ästhetische Detailverliebtheit nun im Inneren fort.

(Foto: LenzWerk Monaco; Photography Christoph Philadelphia)

Stimmen der Design-Partner

OCCHIO – Eine neue Kultur des Lichts zu schaffen treibt uns an. Dabei geht es zum einen um das gelungene Zusammenspiel von Raum, Architektur und Wahrnehmung. Und es geht darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zum Lichtgestalter seines Lebensraums werden zu lassen und ihm Lebensqualität zu schenken. Bei Lenzwerk Monaco können wir die neue Kultur des Lichts auf einzigartige Weise demonstrieren.

KSI – ksi hat sich als Hersteller von Premiumleuchten in den besten Häusern der Welt erfolgreich etabliert. Hochwertige Qualität und die Möglichkeit, eigene Ideen in die persönlichen Leuchten mit einfließen zu lassen, stehen für den Namen ksi und seine in Deutschland handgefertigten Produkte.

KAIA – Wir freuen uns, dass wir in der Villa Nuvola für exzellentes Design stehen dürfen. Unsere Leuchtobjekte werden von erfahrenen Kunsthandwerkern handgefertigt und sind Einzelstücke mit Seele. Kaia steht für zeitlose Schönheit im Einklang mit ästhetisch ansprechender Architektur und Interior Design.

www.lenzwerk-monaco.com