Noch bis zum 31. Mai können sich Designerinnen und Designer, Unternehmen und Agenturen um den »Designpreis Brandenburg« bewerben. Gesucht werden Produkte, Ideen und Konzepte mit außergewöhnlichen gestalterischen Qualitäten, innovativem Potenzial und unternehmerischer Nachhaltigkeit. Das Wirtschaftsministerium verleiht den Preis alle zwei Jahre. Vergeben wird der mit 20.000 Euro dotierte Preis in den Kategorien Produktdesign, Kommunikationsdesign und Lichtdesign. Zudem können sich in der Kategorie Nachwuchsdesign Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen der Brandenburger Hochschulen beteiligen. Eine Fachjury bewertet die Bewerbungen und berücksichtigt dabei auch ökonomische und ökologische Aspekte. Verliehen wird der Designpreis Brandenburg am 9. Oktober 2017. Die ausgezeichneten und nominierten Arbeiten werden anschließend im Rahmen der Designtage ausgestellt.

Die vom Wirtschaftsministerium initiierten Designtage – ein Festival mit Designmarkt und umfangreichem Rahmenprogramm – finden vom 13. bis 15. Oktober bereits zum sechsten Mal am Kulturstandort Schiffbauergasse in Potsdam statt. Designerinnen und Designer, Agenturen und Unternehmen, die daran als Aussteller teilnehmen möchten, können sich ebenfalls noch bis 31. Mai 2017 bewerben.

Details zu den Teilnahmebedingungen am Wettbewerb und an der Ausstellung sowie die jeweiligen Online-Bewerbungsformulare sind im Internet zu finden unter:

www.designpreis-brandenburg.de