Für viele Unternehmen und Designer aus dem In- und Ausland bot der Designers‘ Saturday die Gelegenheit, sich mit Architekten und Planern auszutauschen und Produkte und Projekte in den Produktionshallen der Gastgeberfirmen zu präsentieren. Nach 17 Ausgaben musste das Event nun endgültig eingestellt werden.

1987 fand in Langenthal der erste Designers‘ Saturday statt, der sich seitdem zu einer wichtigen Plattformen für die Schweizer Architektur- und Designszene entwickelt und auch im nahen Ausland große Resonanz fand. Der Designers‘ Saturday ist auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Langenthal und den Kanton Bern geworden: An fünf Standorten haben sich jeweils mehr als 50 Firmen, mehrere Hochschulen und Jungdesigner präsentiert. Die einzigartigen Installationen haben pro Wochenende rund 15.000 Besucher begeistert.

Nun haben sich die Firmen Girsberger (schon für den 18. Designers’ Saturday, der wegen Covid-19 diesen November abgesagt werden musste), und inzwischen auch Glas Trösch aus strategischen Gründen zurückgezogen. Nach diesen Abgängen mussten sich die verbleibenden Gastgeberfirmen Création Baumann, Hector Egger Holzbau und Ruckstuhl eingestehen, dass die Grundidee des Designers‘ Saturday von ihnen alleine nicht mehr umgesetzt werden kann.

Wenn deutlich weniger Firmen teilnehmen, steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag und zudem fehlt das große Netzwerk, das bei fünf Protagonisten aktiviert werden konnte. Hinzu kommt die andauernde Corona-Ausnahmesituation. Die Absage des Designers‘ Saturday 2020 und die damit verbundenen Rückzahlungen an die Aussteller haben die Reserven der D’S Design Center AG aufgebraucht.

Der Verwaltungsrat der D’S Design Center AG, die den Designers‘ Saturday verantwortet, hat daher schweren Herzens beschlossen, keinen weiteren Designers‘ Saturday mehr durchzuführen. Es bleiben Erinnerungen an unvergessliche Momente, faszinierende und inspirierende Präsentationen, an tolle Begegnungen. Bei den 17 Ausgaben des Designers‘ Saturday, die seit 1987 in Langenthal stattgefunden haben, sind viele interessante Projekte aufgelegt worden, die zu schönen Aufträgen geführt haben. Und vielen jungen Designerinnen und Designern hat der Designers‘ Saturday die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren und Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.

www.designerssaturday.ch