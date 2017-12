3F Filippi mit Sitz in Pianoro (Bologna) übernimmt den traditionsreichen Spezialisten für Architekturbeleuchtung Targetti Sankey. 3F Filippi wird Targetti in seine Unternehmensgruppe integrieren. Ziel ist es, aus dem Zugewinn an Produkt- und Prozess-Know-how Synergien zu erschließen, und erheblich zu wachsen. Die mit dieser Akquisition geborene Gruppe tritt in die Top 5 der italienischen Lichtindustrie ein. Nach Abschluss der Operation wird 3F Filippi 600 Mitarbeiter beschäftigen, die mehrheitlich in vier italienischen Werken arbeiten (zwei in Pianoro, eins in Florenz und eins in Nusco – Avellino). Die Umsatzprognose 2017 für die gesamte Gruppe beläuft sich auf 110 Millionen Euro.

»3F Filippi S.p.A ist seit über 60 Jahren in der Entwicklung und Produktion von effizienten technischen Beleuchtungssystemen tätig«, sagt CEO Giovanni Bonazzi. »Targetti Sankey ist für uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, Synergien zu nutzen und unsere Produktpalette um das Portfolio architektonischer Leuchten für den Innen- und Außenbereich zu erweitern. Darüber hinaus ermöglicht uns die breite Produktpalette, Made in Italy in mehr als 50 Länder zu bringen und aufgrund des dichten Vertriebsnetzes in Märkten wie den USA, Russland und China, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter zu wachsen.«

www.3f-filippi.de | www.targetti.com

