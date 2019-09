Unter dem Titel »Ingo Maurer – Poesie und High-Tech« stellt die renommierte Design Gallery Matsuya Ginza in Tokio derzeit Objekte von Ingo Mauer aus. Kurator und Planer der Ausstellung ist der japanische Lichtdesigner Kaoru Mende.

Gezeigt wird unter anderem die Kultleuchte Bulb, der erste Entwurf von Ingo Maurer aus dem Jahr 1966, das Niedervolt-Seilsystem YaYaHo (1984), ein Meilenstein im Produktportfolio von Ingo Maurer sowie die La Festa delle Farfalle, die im April 2019 erstmals auf der Euroluce in Mailand vorgestellt wurde. „Die Ausstellung schafft einen kleinen, aber präzisen Bogen über die langjährige Tätigkeit von Ingo Maurer. Kaoru Mende hat ein Konzept erarbeitet, dass sich mit unseren Vorstellungen in erstaunlicher Weise deckt,“ erläutert Claude Maurer, Geschäftsführerin des Unternehmens.

Auf mehreren Reisen nach Japan wurde Ingo Maurer von der japanischen Kultur inspiriert. Fernöstliche Ästhetik und Materialien beeinflussten sein bisheriges Schaffen immer wieder. So kreierte der Lichtkünstler im Jahr 1973 Leuchten aus japanischen Fächern und verwendete im Laufe der Jahrzehnte immer wieder kostbares, handgeschöpftes Wagami-Papier, das er bis heute aus Japan importieren lässt. Doch nicht nur in den Materialien spiegelt sich die Vorliebe Ingo Maurers für Japan wider. Gemeinsamkeiten finden sich auch in der Nähe zur Natur, die den Lichtkünstler, der am Bodensee aufgewachsen ist, stets geprägt hat. So spielen Tiere wie Schmetterlinge und Libellen nicht nur in der japanischen Kultur, sondern auch im Werk Ingo Maurers eine große Rolle.

www.ingo-maurer.com