Noch bis zum 30. September 2018 können Beiträge für den Deutschen Lichtdesign-Preis 2019 eingereicht werden. Der Wettbewerb ist offen für Lichtdesigner und -planer, die selbständig oder Mitarbeiter in Planungsbüros in den Disziplinen Architektur, Innenarchitektur, Ingenieurswesen sind. Teilnehmer, die nicht älter als 40 Jahre sind und deren Büros seit maximal fünf Jahren existieren, nehmen automatisch zusätzlich an der Auswahl für den Nachwuchspreis teil.

Alle Projekte, die sich in der ersten Jurysitzung im November für die Vorauswahl behaupten können, werden – mit Ausnahme der Kategorien Internationales Projekt und Lichtkunst – von den Juroren persönlich in Augenschein genommen. Erst nach der Vor-Ort-Begutachtung erfolgen die Nominierungen in diversen Kategorien, die im nächsten Frühjahr bekannt gegeben werden.

Der Höhepunkt beim Deutschen Lichtdesign-Preis 2019 ist die Preisverleihung am 16. Mai 2019. Sie findet wieder im Rahmen einer Gala statt. Veranstaltungsort ist diesmal die Historische Stadthalle in Wuppertal.

Weitere Informationen, detaillierte Teilnahmebedingungen und -formulare gibt es auf der Website:

www.lichtdesign-preis.de