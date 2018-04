37 Projekte in 12 Kategorien sind für den Deutschen Lichtdesign-Preis 2018 nominiert. Neben vielen bekannten Namen finden sich auf der Shortlist auch Teilnehmer, die sich zum ersten Mal für die im Jahresturnus vergebene Auszeichnung bewerben. Die Projekt-Standorte erstrecken sich über die gesamte Bundesrepublik, nominiert wurden auch drei Projekte in der Schweiz und eines in Österreich.

Drei Monate lang haben die Mitglieder der ehrenamtlichen Jury sowie der diesjährige Gastjuror Thomas Mika, Lichtdesigner des Jahres 2017, jedes Projekt aus der Vorauswahl der etwa 120 Einreichungen persönlich in Augenschein genommen, um die tatsächliche Qualität zu überprüfen.

Während einer Gala am 17. Mai 2018 im Theater am Tanzbrunnen in Köln werden die etwa 600 erwarteten Gäste erfahren, welche Finalisten den begehrten Deutschen Lichtdesign-Preis erhalten. Highlight des Abends wird die Bekanntgabe des Lichtdesigners des Jahres 2018.

Die Zeitschrift LICHT hat bereits einige der nominierten Projekte in ihrer Rubrik PLANUNG vorgestellt, darunter u.a.:

www.lichtdesign-preis.de