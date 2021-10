Im futuristischen Projekt »IdeasTrainCity« hat die Deutsche Bahn das Walk-in-Modell einer Schnellbahn für zuverlässigen, bequemen und angenehmen Regional- und Großstadtverkehr entwickelt. Bei der Umsetzung wurde die DB von Technologie-, Industrie- und Produktpartnern unterstützt, darunter auch CoeLux. Die Partner wollen gemeinsam Innovationen für die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs entwickeln und die Wende der Mobilität bewirken.

Mit seinen Beleuchtungssystemen reproduziert CoeLux in Innenbereichen einen blauen und sonnigen Himmel, der eine neue architektonische Raumdimension entstehen lässt und damit das Wohlbefinden von Menschen fördert. Auch Reisende schätzen heute möglichst natürliches Licht.

CoeLux-Systeme schaffen dank der Tiefenwahrnehmung und der abgegebenen Lichtqualität eine natürliche Atmosphäre, wobei der Komfort vor allem in viel besuchten Bereichen wie Bahnhöfen, Flughäfen, Geschäften und Verbindungsgalerien steigt. Die Lichtqualität ist dabei mit natürlichem Sonnenlicht vergleichbar: Klaustrophobie, unter der Menschen vor allem in geschlossenen Räumen oder während langer Reisen in unterirdischen Bereichen leiden, wird im Vorführmodell der DB-Schnellbahn vom angenehmen Gefühl abgeschwächt, das man bei der Betrachtung des naturgetreu nachgebildeten Himmels bekommt.

Indem CoeLux sich an dem Projekt mit seinem »HT25 Smart Sky«-System beteiligt, trägt es auch dazu bei, neue Lösungen für eine Smart City zu schaffen. Ziel ist es, die Erfahrung und die Qualität der Zeit, die man in Verkehrsmitteln verbringt, zu verbessern. Deshalb können die CoeLux-Systeme nun auch in ihrer Lichtintensität und Farbtemperatur angepasst werden: Dank der »Smart Sky«-Technologie lässt sich mit dem »HT25«-System der Tagesrhythmus reproduzieren.

Bei »IdeasTrainCity« soll diese Besonderheit vor allem während des Sonnenauf- oder -untergangs, wenn die Verkehrsmittel oft sehr überfüllt sind, strategisch eingesetzt werden und ein angenehmes Ambiente entstehen lassen. Bei anderen Gegebenheiten, etwa bei nächtlichen Fahrten, kann die Beleuchtung durch CoeLux, die eine Tageskulisse bietet, ein höheres Sicherheitsgefühl vermitteln.

