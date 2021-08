Lichtkunst

Noch bis zum 21. November können Gäste der Architekturbiennale in Venedig das Licht von Delta Light erleben. Der Hersteller ist exklusiver Leuchtensponsor für den italienischen Pavillon, der sich unter dem Motto »Resiliente Gemeinschaften« auf Nachhaltigkeit fokussiert. Nach einjähriger Verschiebung des Events kann die Architektenschaft endlich zur 17. Auflage der Biennale in die Stadt der Dogen reisen.

»Resiliente Gemeinschaften« in dem von Alessandro Melis kuratierten italienischen Pavillon untersucht vor dem Hintergrund der Klimakrise die Rolle der Architektur innerhalb einer nachhaltigen Entwicklung. (Foto: Luca Cioci für Delta Light)

Die Ausstellung »Resiliente Gemeinschaften« wurde vom italienischen Kultusministerium beauftragt und von dem Architekten und Universitätsprofessor Alessandro Melis kuratiert. Sie ist auf dringende aktuelle Fragestellungen ausgerichtet. Als Reaktion auf die Klimakrise untersucht sie die Rolle der Architektur innerhalb einer nachhaltigen Entwicklung.

Die Effekte des Klimawandels wie Emigration und Gesundheit sind dabei zentrale Ausstellungsthemen. Die Stadtplanung nimmt wesentlich Einfluss auf CO 2 -Emissionen und somit auf die Häufigkeit und Stärke extremer Wetterphänomene. Die Ausstellung untersucht die maßgebliche Rolle der Architektur innerhalb des Prozesses.

Raumgreifende Tubusleuchten aus der »XY180«-Kollektion, die in Zusammenarbeit zwischen Delta Light und OMA entstand, sind Teil des von Heliopolis 21 und ARX Studio entwickelten Beleuchtungskonzepts für den italienischen Pavillon. (Foto: Luca Cioci für Delta Light)

Designkonzept als Kreislauf

Das Design des Pavillons resultiert aus einer Kooperation zwischen den Architekturbüros Heliopolis 21, das Kurator Alessandro Melis gegründet hat, und dem in Florenz ansässigen ARX Studio. Der Pavillon präsentiert nicht nur eine Ausstellung zu Nachhaltigkeit, sondern lebt letztere mit seiner Innengestaltung.

Um einen minimalen ökologischen Fußabdruck zu erreichen, wurden unter anderem Komponenten umgewidmet und wiederverwendet, etwa Elemente aus der letzten Ausstellung im italienischen Pavillon während der Kunstbiennale 2019. Dieser Philosophie unterliegt das gesamte Entwurfskonzept inklusive der Beleuchtung. Die eingesetzten LED-Leuchten von Delta Light zeichnen sich über ihre Energieeffizienz hinaus durch ihre Wiederverwertung aus. Damit tragen sie zu einer weiteren Reduzierung des Fußabdrucks des Pavillons bei.

Delta Light übersetzte das Beleuchtungskonzept in ein Arrangement von Architekturlicht, das Konfigurationen mit »Superloop Plus«-Ringleuchten, Profilen mit »Spy«-Akzentstrahlern und Tubusleuchten aus der »XY180«-Kollektion umfasst. (Foto: Luca Cioci für Delta Light)

Ein Netz aus Licht

Von dem Pavillon-Konzept seines Kurators Alessandro Melis inspiriert, symbolisiert das von Heliopolis 21 und ARX Studio entwickelte Beleuchtungskonzept ein Netz aus Beziehungen, Ressourcen, Möglichkeiten und Perspektiven. Delta Light übersetzte es in ein Arrangement von Architekturlicht, das Konfigurationen mit Superloop Plus Ringleuchten, Profilen mit Spy Akzentstrahlern und Tubusleuchten aus der XY180 Kollektion, die in Zusammenarbeit mit OMA entstand, umfasst.

Die eingesetzten LED-Leuchten von Delta Light zeichnen sich über ihre Energieeffizienz hinaus durch ihre Wiederverwertung aus. Damit tragen sie zu einer weiteren Reduzierung des minimalen ökologischen Fußabdrucks des italienischen Pavillons bei. (Foto: Luca Cioci für Delta Light)

Da die Aktivitäten von Delta Light mit Werten wie Nachhaltigkeit, Gesundheit des Individuums und Umweltschutz eng verbunden sind, werden diese als Unternehmenswerte und vorrangige Aufgaben gelebt. Der belgische Markenhersteller wurde 2019 und 2020 bereits mit Nachhaltigkeitspreisen wie den »Lighting For Good Awards« ausgezeichnet und erhielt von Ecovadis, der Rating-Agentur für Nachhaltigkeit, die Silbermedaille.

Delta Light arbeitet ständig daran, internen Prozesse und Produkte effizienter, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. (Foto: Luca Cioci für Delta Light)

»Nachhaltige Innovation ist bei Delta Light wesentlich«, bestätigt CEO Jan Ameloot. »Wir arbeiten ständig daran, unsere internen Prozesse und Produkte effizienter, nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Das Lichtdesign des italienischen Pavillons erzählt davon.«

deltalight.de