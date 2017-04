Am 28. April 2017 ist es soweit: Der neue Konzertsaal im Kulturpalast Dresden wird mit einem Festakt feierlich eröffnet. Am Tag danach werden mit der neuen Zentralbibliothek sowie dem Saal für das Kabarett »Herkuleskeule« die Räume weiterer Hauptnutzer des Kulturpalastes eingeweiht. Sowohl die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudebestandes als auch der Neubau des Konzertsaales mit rund 1.800 Plätzen, der u.a. als Spielstätte der Dresdner Philharmonie dienen wird, wurde nach einem Entwurf der Architekten von Gerkan, Marg und Partner (gmp) realisiert, die 2009 den Wettbewerb für das Projekt gewinnen konnten.

Während der Bau als herausragendes Beispiel der DDR-Moderne äußerlich weitgehend entsprechend dem Ursprungszustand von 1969 wiederhergestellt ist, sind im Inneren in der räumlichen Organisation und der Erschließung neue Akzente gesetzt worden. Das Miteinander von Kultur, Bildung und Unterhaltung, das für eine durchgehende Belebung des Hauses durch ganz unterschiedliche Nutzergruppen sorgt, verdichtet sich räumlich in dem großen zum Altmarkt orientierten Südfoyer, das nun als Erschließung aller drei Hauptnutzungen dient und so zu einem hoch frequentierten und belebten Ort wird. Das Kabarett »Herkuleskeule« befindet sich unterhalb des Konzertsaales, der in den beiden Obergeschossen passgenau wie ein Futteral von den Räumen der Bibliothek umschlossen wird.

Mit der Lichtplanung für das große Kulturhaus war die Conceptlicht GmbH aus Traunreut beauftragt. Viele Leuchten für verschiedene Nutzungsbereiche hat die LMT Leuchten + Metall Technik GmbH aus Hilpoltstein geliefert. Dies betrifft sowohl Außenleuchten für Dach-, Fassaden- und Arkadenbeleuchtung, als auch Innenleuchten für Publikumsbereiche und Ränge, Bühne und Orgelbereich im Konzertsaal, die Räumlichkeiten der Herkuleskeule, verschiedene Bibliotheksbereiche, sowie Foyer, Saalzugänge und Windfang. Für den Konzertsaal kommen Downlights und Uplights von LMT zum Einsatz; in anderen Bereichen wurden Deckenleuchten, Stufenleuchten und Voutenleuchten installiert. Teilweise handelt es sich um speziell für das denkmalgeschützte Gebäude entwickelte Sonderleuchten und überarbeitete Bestandsleuchten.

Projektspezifische Sonderleuchten sind ein Spezialgebiet der LMT. Dabei deckt das mittelfränkische Unternehmen mit seinen Mitarbeitern sämtliche Prozesse von der Planung und Entwicklung bis zur Produktion der Leuchte ab, selbstverständlich in enger Kooperation mit Architekten und Lichtplanern. Die langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet ist auch in die Sonderleuchten für den Kuturpalast Dresden eingeflossen. Die Konstrukteure setzten dabei auf moderne Produktentwicklungssoftware und für die Fertigung steht ein vielseitiger Maschinenpark zur Verfügung, dessen jüngste Erweiterung eine robotergesteuerte Laser-Schweißanlage der Marke Trumpf ist.

Projekt: Kulturpalast Dresden, www.kulturpalast-dresden.de

Architekten: gmp Architekten, www.gmp-architekten.de

Lichtplanung: Conceptlicht GmbH, Traunreut, www.conceptlicht.com

Leuchten: LMT Leuchten + Metall Technik GmbH, Hilpoltstein, www.lmtgmbh.de

Leuchtender Countdown: Intolight, Ritter Schneider Zichner GbR, Dresden, www.intolight.de