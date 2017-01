Grundlagen der Wärmeübertragung, Konzepte des thermischen Managements, Kosten und Zuverlässigkeit von Kühlkonzepten, Methoden der Temperaturmessung, thermische Simulation, Interface-Materialien, Heat Pipes, Lüfter, Flüssigkeitskühler, Wärmeabfuhr bei Leistungshalbleitern und LEDs, Kühlkonzepte in der Kfz-Elektronik – das sind die Themen der 11. Tagung Elektronikkühlung, die am 7. und 8. März 2017 in Essen stattfindet.

Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der Elektronikkühlung kennen, werden über innovative Lösungen aus der Praxis informiert und lernen diese einzusetzen. Außerdem werden sie befähigt, Kühlkonzepte der Elektronik hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, Qualität und Kosten zu bewertet werden. Zudem werden Methoden der thermischen Analyse (Messmethoden und Simulationsrechnungen) elektronischer Komponenten und Systeme vorgestellt.

Das ausführliche Programm findet sich unter: www.hdt-essen.de