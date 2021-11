Delta Light wurde als Beleuchtungspartner für den Belgischen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai ausgewählt, die noch bis 31. März 2022 läuft. Leuchten aus der Architekturlicht-Kollektion unterstützen die unterschiedlichen Raumfunktionen und inszenieren die Außenbereiche.

»The Green Arch«: Der Name ist Programm. Die Bogenform des Belgischen Pavillons und dessen intensive Begrünung auf den Balkonen und der Dachterrasse charakterisieren das Ausstellungsgebäude auf der Expo Dubai 2020. (Foto: Nizar Bredan)

Unter dem Leitmotiv der Expo 2020 Dubai – »Connecting Minds, Creating the Future« – haben die kooperierenden Architekten Vincent Callebaut Architectures und Assar Archi­tects ihre Expertise für den Entwurf des Belgischen Pavillons vereint.

Die Bezeichnung des Belgischen Pavillons »The Green Arch«, der Grüne Bogen, leitet sich von der Kombination intensiver Begrünung und futuristischen Designs in Massivholz ab. Der Pavillon möchte exemplarisch für eine nachhaltige Entwicklung stehen.

Als Beleuchtungspartner des von Vincent Callebaut Architectures und Assar Architects entworfenen Belgischen Pavillons wurde Delta Light ausgewählt. Leuchten aus der Architekturlicht-Kollektion sorgen im Innen- und Außenraum für eine harmonische und funktionsgerechte Beleuchtung. (Foto: Nizar Bredan)

Die größte überdachte und natürlich belüftete Agora

Im »Mobility District« des Expo-Geländes bietet das architektonische Konzept des Belgischen Pavillons Besuchern auf der Achse der vorherrschenden West-Ost-Winde Dubais die größte überdachte und natürlich belüftete Agora.

Die Ausstellungsprogramme des Pavillons befinden sich weiter oben, so dass der größte Teil des Erdgeschosses dem Publikum offensteht. Dazu wurde der Grüne Bogen auf einer Brückenkonstruktion positioniert, zwischen dessen Pylonen er auf der Basis einer hyperbolischen Parabel ein groß dimensioniertes Doppelgewölbe ausbildet. Das Paraboloid aus Brettsperrholz umfasst mehr als 5,5 Kilometer Fichtenlamellen, die ein über­dimensioniertes Mashrabiya – ein in der islamischen Architektur dekoratives Holzgitter – generieren und die Fassaden vor Sonneneinstrahlung schützen.

An Schienen montierte Fragma- und Spy-Strahler von Delta Light beleuchten die Ausstellungsräume. Die Leuchten erfüllen die speziell in Galerien und Museen gestellten Anforderungen an Kunstlicht und bieten somit professionelles Licht für die Wahrnehmung. (Foto: Nizar Bredan)

Harmonie von Licht und Architektur

Der Rundgang durch den Pavillon mit seiner 500 Quadratmeter großen Ausstellung, die Einblick in die Zukunft der belgischen Mobilitätstechnologien und -innovationen bietet, startet am Treffpunkt in der Eingangshalle. Unterschiedliche Lichtmodule realisieren deren spielerisches Beleuchtungskonzept. Dazu wurden schlanke Shiftline-Profile mit Akzentstrahlern, LED-Linearstrahlern und diffusen Lösungen bestückt.

Auch in den anderen Gebäudebereichen des Pavillons harmoniert Delta Lights Beleuch­tungskonzept mit den jeweiligen Raumfunktionen. Die Ausstellungsbereiche werden von Spy- und Fragma-Strahlern, die an Schienen montiert sind, erhellt. Die Leuchten erfüllen die speziell in Galerien und Museen gestellten Anforderungen an Kunstlicht und bieten somit professionelles Licht für die Wahrnehmung.

Im Restaurant sorgen elegante goldfarbene HedraStrahler an schwarzen Shiftline-Profilen für die Allgemeinbeleuchtung. Mit ihrer facettierten Oberfläche sind sie ein Hingucker. (Foto: Nizar Bredan)

Am Ende des Rundgangs können die Besucher auf der Dachterrasse mit Panoramablick über das Ausstellungsgelände oder im Restaurant belgische Spezialitäten kosten. Hier sorgen elegante goldfarbene Hedra-Strahler an schwarzen Shiftline-Profilen für die Allge­meinbeleuchtung, während Momba-Wandleuchten mit direktem und indirektem Lichtaus­tritt atmosphärisches Licht ins Spiel bringen. Der sich anschließende intensiv begrünte Balkon wird von flexibel ausrichtbaren Kix-Leuchten erhellt.

Das Business-Center BeBizz und sein VIP-Bereich weisen einen hohen Grad an Flexibi­lität für Geschäftsgespräche und Dialoge auf internationaler Ebene auf. Das hier angesie­delte Auditorium bietet Raum für Vorträge und Präsentationen. An Shiftline-Profilen montierte justierbare Spy-Strahler leuchten Raumbereiche gezielt aus, während lineare und gebogene Inform-Profile mit blendungsminimierten Rasteroptiken für eine besonders komfortable Allgemeinbeleuchtung sorgen.

Im Auditorium im Business-Center “BeBizz” erfolgt die Grundbeleuchtung über lineare und gebogene InformProfile, welche die von Delta Light entwickelte Melanopic Light Technology (MLT) mit hocheffizienten, blendungsminimierten Rasteroptiken vereint. Justierbare Spy-Strahler an Shiftline-Profilen leuchten zusätzlich definierte Raumbereiche aus. (Foto: Nizar Bredan)

Erneuerbare Energien im Fokus

Der Belgische Pavillon ist ein dynamischer Monolith, der erneuerbare Energien fokus­siert. Ein großes Photovoltaik- und Solarthermie-Dach produziert den Strom und die Heißwasserversorgung für den Eigenbedarf. Darüber hinaus repräsentiert sie Pavillon-Architektur mit der umfassenden Balkon- und Dachterrassenbepflanzung mittels mehr als 2.500 Pflanzen, Büschen und Bäumen Biophilic Design.

Minimalistische Femtoline-Aufbauprofile von Delta Light folgen exakt der Ausbildung der Treppenaufgänge. Ein bündiger Polycarbonat-Diffusor sorgt für homogenes Licht. (Foto: Nizar Bredan)

The Green Arch steht sinnbildlich für die »Belgitude«, diese typisch belgische Fähigkeit, mitten in Europa eine Synthese aus dem hoch kreativen latein-romanischen Geist und dem pragmatischen Einfallsreichtum der Germanen und Angelsachsen zu schaffen.

