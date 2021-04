Ein zu hoher Energieverbrauch im Unternehmen hat nicht nur Einfluss auf die Kosten, sondern auch auf das Klima und die Umwelt. Zusätzlich sorgen gesetzliche Regelungen dafür, sich mit dem Thema Energieeffizienz intensiv auseinanderzusetzen. Die Kooperation Energieeffizienz 360° ist ein Zusammenschluss von sechs Partnerunternehmen, der Unternehmen auf dem Weg zur CO2-Neutralität begleitet, indem er sie umfassend, ganzheitlich und nachhaltig zu Energieeffizienzthemen berät. Das Team besteht aus JOHNSON CONTROLS als Kühl- und Wärmetechnik-Spezialist, dem Druckluft-Systemanbieter KAESER KOMPRESSOREN, MANKIEWICZ für das Thema Farben und Lacke, NORKA als Partner für intelligente Licht- und Gebäudetechnik, OPTENDA als Berater für Energiemonitoring-Lösungen sowie TEDOM SCHNELL als Hersteller von Blockheizkraftwerken.

Da zurzeit keine Präsenztermine stattfinden können, lädt die Kooperation Energieeffizienz 360° am 27. April 2021 von 9:00 bis 10:30 Uhr zu einer kostenlosen Online-Veranstaltung ein. Als Spezialist auf seinem Gebiet stellt jeder Partner in kurzen Vorträgen Möglichkeiten vor, dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen. Darüber hinaus werden mögliche Synergien bei CO2-Einsparungen aus den Fachgebieten aufgezeigt.

Nach einer Einführung durch einen geprüften Energiemanager und Fördermittel-Spezialisten in das Thema CO2-Einsparung vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens folgen konkrete Beispiele der Partnerunternehmen aus den Bereichen Energiemanagement, Druckluft, Wärme und Kälte, Lacke, Heizung und last, but not least Beleuchtung. Abgerundet wird die ganzheitliche Betrachtung von Effizienzmaßnahmen mit Informationen zu Fördermitteln und einem Ausblick, wie durch Einsparungen in den verschiedenen Gewerken CO2-Neutralität angestrebt werden kann.

Programm und Anmeldung zur Online-Veranstaltung am 27. April 2021, 9:00 bis 10:30 Uhr: www.norka.com/go/ee360

Weitere Informationen: www.energieeffizienz360grad.de.