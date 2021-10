Im Ökosystem ctrlX World sind Firmen als Partner eingeladen, die offene Automatisierungsplattform von Bosch Rexroth mit eigenen Produkt-, Lösungs- und Serviceportfolien zu ergänzen. WAGO ist jetzt mit von der Partie und bringt als neuer Partner im ersten Schritt das »WAGO I/O System 750« und das »WAGO I/O System Field« als Systemkomponenten über die Plattform ein.

Links: Steffen Winkler, Bosch Rexroth AG, rechts: Marco Henkel, WAGO (Foto: WAGO)

Ziel ist, ctrlX AUTOMATION durch innovationsfördernde Partnerschaften und Co-Creation als offenes Automatisierungssystem auf dem Markt zu etablieren. Anwender sollen hierüber alle Bausteine für komplette Automatisierungslösungen erhalten, um die Vorteile der Digitalisierung und Vernetzung voll nutzen zu können. WAGO liegt mit seiner #openandeasy-Strategie komplett auf dieser Linie: »Wir haben schon vor Jahren den Weg zu größtmöglicher, echtzeitfähiger Offenheit eingeschlagen. Aus dieser Vorreiterrolle heraus wollen wir das offene Ökosystem mit zukunftsfähigen Technologien bereichern«, sagt Marco Henkel, Vice President Technology Management.

WAGO startet mit den I/O-Systemen 750 und Field in der ctrlX World. (Foto: WAGO)

Zunächst wird sich WAGO durch die offene und einfache Anbindung seiner WAGO I/O Systeme an die Steuerungsplattform ctrlX CORE per EtherCAT an der Automatisierungsplattform von Bosch Rexroth beteiligen. Die flexiblen WAGO I/O Systeme mit vielfältigen Interfaces unterstützen eine Vielzahl branchenspezifischer Kommunikationsprotokolle. »Die Kombination mit unseren Produkten gibt Kunden daher den Freiraum für individuelle und anpassbare Lösungen«, sagt Henkel.

www.wago.com