Zur Luminale im März 2018 präsentierte der Münchner Künstler Fabian Gatermann seine begehbare Lichtinstallation „City Light Charts“. Die LICHT-Redaktion war zum Interview vor Ort in Frankfurt. In seinen Kunstwerken visualisiert Fabian Gatermann Börsenkurse in Form von grafischen, amorphen Gebilden. Eine Erweiterung der Serie war während der Münchner Lichtwoche im Oktober 2018 zu sehen.