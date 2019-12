Mit der Vision »Standards CHINA 2035« hat die chinesische Regierung ein ambitioniertes Transformationsprogramm ins Leben gerufen. Ziel ist es, das bis heute sehr heterogen und komplexe chinesische Normungssystem zu verschlanken, effizienter zu gestalten und an die aktuellen Bedürfnisse des chinesischen Marktes anzupassen. Der vom VDE getragenen Normungsorganisation DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE /VDE|DKE) kommt dabei eine wichtige Rolle zu, sagt VDE|DKE-Geschäftsführer Michael Teigeler: »Unsere Strategie ist es, China dazu zu bewegen, sich im Bereich Elektrotechnischer Normung noch intensiver an der internationalen Normung zu beteiligen und aktiv an der Gestaltung des internationalen Normungssystems der IEC (und ISO) mitzuwirken.«

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde jetzt mit der Eröffnung des ersten VDE-Office außerhalb Deutschlands gemacht. Im Rahmen des internationalen Standardisierungsforum »Qingdao Forum on International Standardization (QFS)« Ende Oktober 2019 ist das Büro offiziell eröffnet worden. Chief Representative vor Ort ist Mr. Wei Hong, von der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts GmbH. Parallel dazu ist VDE|DKE-Geschäftsführer Michael Teigeler in das Advisor of China Standardization Expert Committee berufen worden. »Wir können direkt vor Ort Einfluss nehmen, das ist von großer Bedeutung, denn es wird entscheidend sein, in wie weit das neue chinesische Normungssystem auf internationalen Normen und deren Kohärenz basieren. Nur mit Hilfe internationaler Normen ist ein offener Welthandel möglich und die deutsche Industrie – als Exportweltmeister – erhält fairen und dauerhaften Zugang zum chinesischen Markt. Es gilt also sicherzustellen, dass Deutschland auch in Zukunft am chinesischen Markt partizipieren kann«, beschreibt Michael Teigeler die Situation.

Die Markmacht von China würde es auch ermöglichen, ein eigenes chinesisches »internationales« Normungssystem zu etablieren. Der VDE hat sich daher zum Ziel gesetzt, China in das bestehende Internationale System zu integrieren. Das erste VDE|DKE Office außerhalb Deutschlands wirbt für die gemeinsame internationale Standardisierung, gibt vor Ort Schulungen zum internationalen Standardisierungssystem und unterstützt die Deutsche Normungsstrategie.

