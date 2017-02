EnOcean hat ein batterieloses Bluetooth Low Energy- (BLE-) Schaltmodul mit NFC (Near Field Communication) auf den Markt gebracht und baut damit sein Portfolio an drahtlosen Enery-Harvesting-Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) weiter aus. Das 2,4-GHz-Modul PTM 215B auf BLE-Basis versetzt Hersteller in die Lage, zuverlässige, sich selbst versorgende Schalter für moderne Beleuchtungsregelsysteme und Smart-Home-Anwendungen zu entwickeln.

Casambi hat den Support der BLE-Schalter von EnOcean in seine eigene drahtlose intelligente Plattform zur Beleuchtungsregelung integriert. Die neuen EnOcean-Schalter können mit einem Casambi-Netzwerk gepaart werden und arbeiten in diesem Framework nahtlos zusammen.

Durch die Unterstützung der NFC-Technologie erfolgt die Inbetriebnahme ultra-schnell, und die Einstellungen lassen sich einfach konfigurieren. Innerhalb einer Casambi-Lösung zur Beleuchtungsregelung können die EnOcean-Schalter individuelle Beleuchtungskörper, Gruppen von Beleuchtungskörpern, sämtliche Beleuchtungskörper innerhalb eines Netzwerks, verschiedene programmierbare Szenarien sowie sogar Animationen steuern.

Beim Einsatz der Casambi-Lösung lassen sich die EnOcean-Schalter unmittelbar mit einem kompletten Gerätenetzwerk paaren, und die User brauchen nicht, wie bisher, Schalter mit individuellen Empfängereinheiten systematisch zu paaren. Dadurch können die Schalter von EnOcean als tragbare Fernregler über das gesamte Casambi-Netzwerk hinweg verwendet werden. Die Steuerlogik der Schalter kann außerdem einfach während des laufenden Betriebs über eine intuitive Endverbraucher-App von Casambi geändert werden, die für iOS- und für Android-Geräte verfügbar ist,« kommentiert Timo Pakkala, CEO von Casambi, das Ergebnis der Kooperation von Casambi und EnOcean.

https://casambi.com | www.enocean.com/de