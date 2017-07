Für die Profis des VfL Wolfsburg startet die körperlich wie mentale Vorbereitung auf intensive Bundesliga-Partien bereits in der Spielerkabine. Hier müssen viele Bedingungen erfüllt sein, damit Spieler, wie der Stürmerstar Mario Gomez, 100%-ige Leistung und schnelles Reaktionsvermögen auf dem Fußballfeld abrufen können: Neben taktischen Anweisungen durch den Trainer und letzte Behandlungen durch die Physiotherapeuten spielen auch die richtigen Lichtverhältnisse eine wichtige Rolle.

Trilux hat vor diesem Hintergrund speziell für die Profis des VfL Wolfsburg eine maßgeschneiderte Lichtlösung konzipiert, die so in der Bundesliga einzigartig ist: Die Beleuchtung in der Heimspielkabine und im Spielertunnel der Volkswagen Arena funktioniert nach dem Human Centric Lighting (HCL) Prinzip. Der Lösung liegt ein professionell geplantes Beleuchtungskonzept zugrunde, bei dem alle Komponenten exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse und die individuelle Situation abgestimmt sind.

In der Kabine wurden quadratische Halbeinbauleuchten vom Typ »Belviso Active LED« sowie drei kreisförmige Sonderleuchten mit jeweils einem Durchmesser von bis zu 3m installiert. Den Stadiontunnel zieren kompakte LED-Downlights. Insgesamt hat Trilux in den Katakomben über 200 LED-Lichtmodule verbaut. Diese werden über das Lichtmanagementsystem »LiveLink« gesteuert.

»Entsprechend der Bedürfnisse unserer Spieler können die Leuchten so gesteuert werden, dass entweder aktivierendes oder entspannendes Licht erzeugt wird. Es ist faszinierend, in welch schönem und hellem Glanz unsere Heimkabine nun erstrahlt«, sagterklärt Thomas Franke, Leiter Infrastruktur und Organisation beim VfL Wolfsburg. Warm Up, Halbzeit und Regeneration – drei vorprogrammierte Lichtszenarien können auf Knopfdruck über das Bedienelement aktiviert werden.

Von der Vorbesprechung bis zur heißen Phase kurz vor dem Spiel strahlen die LED-Lösungen mit erhöhtem Blauanteil im Spektrum und hohem Lichtstrom. Hier soll das Licht aktivierend und konzentrationsfördernd wirken, um die Wolfsburger Spieler optimal auf das Match vorzubereiten. In der Halbzeitpause tanken Mario Gomez und seine Mitspieler neue Kraft, ohne dabei die Konzentration zu verlieren. Hier unterstützt helles warmweißes Licht, das in Richtung zweite Halbzeit dynamisch in kaltweißes Licht wechselt. Unmittelbar nach dem Abpfiff startet für Profifußballer die Regeneration. Die fällt in der Spielerkabine noch leichter, wenn das Licht wieder von Kaltweiß zu Warmweiß umstellt.

Seit fünf Jahren ist Trilux exklusiver Partner des VfL Wolfsburg. Nun verlängerten beide die Partnerschaft um weitere drei Jahre bis 2020. »Wir wollen unser Engagement beim VfL deutlich ausbauen. Mit dem Beginn der Saison 2017/2018 agiert Trilux daher als Premiumpartner der Grün-Weißen«, erklärt Joachim Geiger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb des Unternehmens.

www.trilux.com | www.vfl-wolfsburg.de