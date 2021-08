»Nach mehr als 15 Jahren auf dem asiatischen Markt und der Gründung unseres Büros in Hongkong vor fast 10 Jahren war dies ein logischer nächster Schritt«, kommentiert Clemens Seipelt, Regional Director Asia, »insbesondere in Anbetracht unseres ständig wachsenden Portfolios in Festlandchina mit derzeit rund 15 aktiven Projekten.«

In Shanghai wird Lichtvision leichter erreichbar und besser ansprechbar sein, intensivere Beziehungen zu Kunden und Fachplanern pflegen und vor allem einen einfachen und direkten Zugang zu Projektstandorten haben. Das Büro in Hongkong wird weiterhin in Projekte in der Greater Bay Area und in Südostasien involviert sein, während sich das neue Studio vollständig auf Projekte in Festlandchina konzentrieren wird.

Shanghai wird die Vorteile Hongkongs teilen – kulturelles Verständnis, Sprache, gemeinsame Zeitzone und einen gemeinsamen Wissens- und Erfahrungspool der vier Büros des Unternehmens – und gleichzeitig von der lokalen Vertretung in Shanghai und der Inspiration aus der kreativen Szene vor Ort profitieren.

Lichtvision verfolgt mit dem neuen Büro weiterhin die Vision, die visuelle Wahrnehmung von Architektur in Asien positiv voranzutreiben und dabei die Mission zu verfolgen, Orte zu gestalten, an die sich Menschen erinnern.

www.lichtvision.com