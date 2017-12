Die Wechselausstellung ¡BRIGHT! im Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna bildet die Fortsetzung der 2015 mit ¡DARK! begonnenen Ausstellungsreihe, in der die Sehgewohnheiten des Besuchers auf besondere Weise herausgefordert werden. Während ¡DARK! Installationen in fast völliger Dunkelheit zeigte, wird ¡BRIGHT! dem Besucher etwas abverlangen: alle Installationen nutzen weißes Licht in Form von Neon oder Leuchtstoffröhren und sind zugleich eine Hommage an langsam im Verschwinden begriffene Lichtquellen.

Die speziell für die Räume des Museums konzipierten Werke stammen von Künstlern verschiedener Generationen und so ist es interessant zu sehen, wie sie mit ähnlichen Materialien ganz unterschiedliche künstlerische Ergebnisse erzielen.

Die Installationen der Ausstellung ¡BRIGHT! ergänzen die weltweit einmalige Sammlung des Zentrums für Internationale Lichtkunst Unna, welche sich zehn Meter unter der Erde in den Gewölben der ehemaligen Lindenbrauerei Unna befindet. Die Begegnung zwischen avantgardistischer Lichtkunst und historischer Bausubstanz stiftet eine unverwechselbare Atmosphäre und inszeniert einen spannungsvollen Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft. So ist auch ¡BRIGHT! nicht nur eine Hommage an aussterbende Leuchtmittel, sondern zeigt die Spannung zwischen Raumgrenzen und Raumauflösung, zwischen Industrieprodukt und künstlerischer Installation – sie ist eine Entdeckungsreise zwischen Nostalgie und Zukunft.

www.lichtkunst-unna.de

Merken