Eventreports

Was gibt’s am Messestand der Zeitschrift LICHT?

Man kann einen möglichst effizienten Messerundgang durch die Hallen planen oder ganz klare Schwerpunkte setzen – das Gefühl, nicht alles gesehen, etwas Wichtiges verpasst zu haben, das wird bleiben. Kompensiert wird dieses diffuse Defizit am besten durch den Austausch mit anderen Messebesuchern und entspanntes Networking. Nehmen Sie sich Zeit dafür! Kommen Sie doch beispielsweise mal am Messestand der Zeitschrift LICHT vorbei! Wir erwarten Sie im FOYER der Halle 4.1. Auf dem Weg von Halle 6.1 bzw. der Via Mobile zu Halle 3.1 kommt man direkt am Messestand der LICHT vorbei. Dort finden von Sonntag bis Donnerstag jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr Live-Videointerviews mit Fachexperten statt, u.a. mit Prof. Tran Quoc Khanh von der TU Darmstadt.

Ausgesuchte Events auf der Light + Building

Das Gelände der Light + Building ist groß und die Vielzahl sowie Vielfalt der Veranstaltungen ist es auch. Wir empfehlen die »Light + Building Navigator«-App als mobile Orientierungshilfe vor und während der Messe. Aber wir haben auch ein paar Highlights für Lichtinteressierte recherchiert und präsentieren folgend einen ersten Überblick.

Tanken sie Fachwissen, Diskutieren sie mit Experten

Die Messe steht unter dem Motto »Digital, reduziert, raffiniert – Licht für die moderne Lebenswelt«. Passend dazu gibt es diverse Fachforen und Vortragsprogramme:

Die LiTG hat einen Gemeinschaftsstand organisiert, an dem sich 16 Hochschulen mit insgesamt 17 Fachgebieten, fünf Vereine und eine Weiterbildungsakademie beteiligen. Sie präsentieren ein interdisziplinäres Forschungs-, Lehr- und Weiterbildungsangebot. Neben der Ausstellung interessanter Exponate aus den Hochschulen gibt es vom 19. bis 22. März 2018, jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr, es ein Vortragsprogramm. Halle 3.1, Foyer 1

informiert in einer Vortragsveranstaltung zu den Auswirkungen der europäischen Politik auf den Beleuchtungsmarkt Der licht.de Stand des ZVEI steht unter dem Motto »Smart Lighting – Beleuchtung der Zukunft«. In Zusammenarbeit mit Universitäten werden Live-Experimente zur Beleuchtungsqualität angeboten. Neben dem breiten Informationsangebot von licht.de erhalten Besucher einen Einblick in neue Möglichkeiten digitaler und vernetzter Beleuchtung bis hin zu Human Centric Lighting. Halle 3.0, C80

Lassen Sie sich inspirieren

Zum Beispiel von den Ideen des kreativen Nachwuchses: Junge Designerinnen und Designer stellen auf dem Sonderareal Young Design ihre Leuchten vor. Halle 1.1 H50/51

ihre Leuchten vor. Oder in der Ausstellung »Stylepark Selected Light + Building 2018 | Trendspot Design «. Stylepark hat in Kooperation mit der Messe Frankfurt und dem Frankfurter Designlabel e15 diese besondere Präsentation mit integriertem Café geschaffen. Zu sehen sind Leuchten, die die Stylepark-Jury als interessanteste Messeneuheiten ausgewählt hat. Halle 1

«. Stylepark hat in Kooperation mit der Messe Frankfurt und dem Frankfurter Designlabel e15 diese besondere Präsentation mit integriertem Café geschaffen. Zu sehen sind Leuchten, die die Stylepark-Jury als interessanteste Messeneuheiten ausgewählt hat. Das Trendforum – Wohntrends 2018/2019 wurde vom Stilbüro bora.herke.palmisano gestaltet. Es zeigt ausgewählte Produkte, die in ungewöhnliche Rauminszenierungen integriert sind. Es gibt Vorträge mit anschließenden Führungen: Halle 6.1, Stand B02

Gratulieren sie den Gewinnern

Die Light+Building ist immer auch Anlass für Preisverleihungen vieler Wettbewerbe. Wahre Sieger kann man unter anderem hier treffen:

AIT-Award – Best in Interior and Architecture 2018, die Ausstellung findet in Halle 1.1 A50 statt, die Preisverleihung am 21. März 2018, 16:30 Uhr im Forum, Raum Panorama

