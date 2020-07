Signify erweitert sein UV-C-Produktportfolio und erhöht seine Produktionskapazität in diesem Bereich. Damit will das Unternehmen dem weltweit steigenden Bedarf an Luft-, Oberflächen und Objektdesinfektion nachkommen. Dass die UV-C-Produkte von Signify für eine effektive Desinfektion wirksam sind, hat eine Untersuchung der Boston University in den USA bestätigt: Deren National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) prüften die Wirksamkeit von Philips UV-C-Lampen auf die Inaktivierung von Sars-CoV-2, dem Virus, das Covid-19 verursacht.

UV-C-Leuchten halten Oberflächen in öffentlichen Gebäuden sauber. (Foto: Signify)

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Dr. Anthony Griffiths und sein Team an der Entwicklung von Instrumenten zur Unterstützung des wissenschaftlichen Fortschritts auf diesem Gebiet gearbeitet. Während ihrer Forschung haben sie geimpftes Material mit verschiedenen Dosen von UV-C-Strahlung aus einer Signify-Lichtquelle behandelt und die Inaktivierungskapazität unter verschiedenen Bedingungen bewertet. Das Team wendete eine Dosis von 5mJ/cm2 an, was zu einer Reduktion des SARS-CoV-2-Virus um 99 % in 6 Sekunden führte. Auf Grundlage der Daten wurde festgestellt, dass eine Dosis von 22mJ/cm2 zu einer Reduktion von 99,9999 % in 25 Sekunden führt.

Weitere Artikel zum Thema UV-C:

Saubere Leuchten und Schleusen für verschiedene Anwendungen

In der aktuellen Lage, in der Unternehmen nach Wegen suchen, ihren Betrieb und ihre Dienstleistungen in einer sicheren Umgebung fortzuführen, ist dieses Ergebnis von großer Bedeutung. Das neue UV-C-Produktangebot von Signify umfasst Leuchten und Schleusen für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen. Zum Sortiment gehören UV-C-Leuchten, die sich für die Tiefendesinfektion von Oberflächen in Büros, Schulen und Toiletten eignen.

Mächtiges Licht – Infografik UV-C (Quelle: Signify)

Sie sind mit Sensoren und Steuerungen ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie nur dann in Betrieb sind, wenn weder Menschen noch Tiere anwesend sind. Weitere Produkte umfassen mobile, freistehende UV-C-Leuchten, die in ein Hotelzimmer gefahren oder zur Desinfektion von Oberflächen in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Bahnen eingesetzt werden können.

www.signify.com