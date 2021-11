Wissenschaftler*innen der Universität Paderborn, der Hochschule Hamm-Lippstadt und des Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) erforschen neue umweltfreundliche Kunststoffprodukte auf Basis von Milchsäure.

Symbolbild (Foto: Universität Paderborn, Besim Mazhiqi)

Ziel der Wissenschaftler*innen ist es, einen bestimmten Rohstoff aus der Familie der Bio-Kunststoffe als optisches Material in optischen Anwendungen wie Scheinwerfer, Linsen, Reflektoren oder Lichtleiter einzusetzen. Diese Produkte werden bislang aus erdölbasierten Kunststoffen wie Polycarbonat oder Polymethylmethacrylat hergestellt und stellen damit eine Belastung von Natur und Umwelt dar.

Polylactid entlastet die Umwelt

Als geeigneter Ersatzkandidat hat sich Polylactid bzw. Polymilchsäure herausgestellt. Es aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und entsteht bei der Fermentation von Kohlenhydraten über die sogenannte Milchsäuregärung. Als ausschließlich biobasiertes Polymer ist Polylactid unter bestimmten Voraussetzungen vollständig abbaubar. Hohe Verweilzeiten in der Natur sind damit ausgeschlossen. Das sind neben den anwendungsspezifisch notwendigen Eigenschaften wesentliche Anreize für die Industrie, auf derartige alternative Werkstoffe umzuschwenken.

»Polylactid verfügt außerdem über sehr gute optische Eigenschaften für den Einsatz im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Gleichzeitig bestehen für Polylactid große Produktionskapazitäten. Dadurch ist es preislich gegenüber konventionellen Polymeren relativ konkurrenzfähig«, so Huber.

Einsatz in LEDs wird untersucht

Erforscht wird zunächst der Einsatz in Verbindung mit LEDs, die als effiziente und umweltfreundliche Lichtquelle bekannt sind. Huber erklärt: »Insbesondere die enorm hohe Lebensdauer und die emittierte Strahlung am kurzwelligen Ende des sichtbaren Spektrums, also der hohe blaue Anteil des LED-Lichts, stellen höchste Anforderungen an die optischen Werkstoffe.« Deshalb müssen extrem haltbare Materialien verwendet werden.

Das Problem: Polylactid wird schon bei ca. 60 Grad Celsius weich. Ab ca. 60 Grad bilden sich zudem Kristallite, die das Material trüben. Die Wissenschaftler*innen arbeiten daran, deren Bildung entweder vollständig zu vermeiden oder den Prozess durch eine kontrollierte Kristallisation zu ersetzen. Dabei bilden sich ausschließlich Kristallite mit solchen Abmessungen, die das Licht nicht beeinträchtigen. Am Standort Paderborn geht es deshalb um die Bestimmung der molekularen Beschaffenheit der einzusetzenden Polylactide mit Blick auf den späteren Materialeinsatz. Insbesondere das Schmelz- und Kristallisationsverhalten der entwickelten Materialien wird von den Wissenschaftler*innen untersucht.

Wirtschaftliche Impulse setzen

Das Projekt soll neben wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen deutliche wirtschaftliche Impulse setzen. Durch einen nachhaltigen optischen Bio-Kunststoff, der über konkurrenzfähige Eigenschaften verfügt, wird die Wettbewerbssituation für Leuchtenhersteller und Automobilzulieferer verbessert. Im Rahmen des Vorhabens wird außerdem der wissenschaftliche Nachwuchs für Industrie und Forschungseinrichtungen ausgebildet. Mit ersten Ergebnissen rechnet das Team Ende 2022.

www.uni-paderborn.de