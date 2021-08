Das Dokument DIN CEN/TS 17623 »BIM-Merkmale für die Beleuchtung – Leuchten und Sensoren; Deutsche Fassung CEN/TS 17623:2021« ist als Ausgabe August 2021 erschienen.

Die neue DIN CEN/TS 17623 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 169 »Licht und Beleuchtung« erstellt, dessen Sekretariat von DIN geführt wird. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der NA 058-00-01 GA »Gemeinschaftsarbeitsausschuss FNL/FNF: Größen, Bezeichnungen und Einheiten sowie Klassifikationen und Datenmodelle« im DIN-Normenausschuss Lichttechnik (FNL).

Die Bauwerksinformationsmodellierung (Building Information Modelling, BIM) ist ein gleichzeitig ablaufender Prozess, der Technikern und Baufachleuten Werkzeuge zur effizienteren Planung, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden und Infrastruktur an die Hand gibt. In Normungsgremien wird viel Arbeit zur Festlegung der grundlegenden Prinzipien der BIM geleistet, die eine effektive und konsistente Durchführung ermöglichen werden.

Bei Beleuchtungsanwendungen ist es wichtig, dass diese Arbeit überwacht wird und dass ggf. Beiträge eingebracht werden, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an Beleuchtungsanwendungen berücksichtigt werden.

DIN CEN/TS 17623 bestimmt Beleuchtungsmerkmale für die digitale Gebäudeplanung und -instandhaltung und legt diese genauer dar. Die Spezifikation liefert alle erforderlichen Merkmale zur Planung und Beschreibung von Leuchten und Sensoren. Diese Merkmale sollen als Zuordnungsmerkmale für Merkmalbereitsteller und -anforderer dienen. Die Zuordnung der Identifikatoren ermöglicht den Austausch von Leuchten- und Sensordaten innerhalb unterschiedlicher Datenbanken.

Die eindeutige Zuordnung und Beschreibung von Merkmalen verbessert die Datenqualität, verringert Fehlinterpretationen und reduziert die Verarbeitungsdauer in digitalen Umgebungen. Daher legen die in DIN CEN/TS 17623 aufgeführten Merkmale die wesentliche Beschreibung von Leuchten und Sensoren in BIM-Systemen und -Datenbanken fest.

Die in DIN/CEN/TS 17623 aufgeführten Merkmale werden zur Strukturierung des Produktdatenblatts verwendet, das mit echten Produktinformationen ergänzt wird.

www.din.de