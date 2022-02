Die Bilton International GmbH und die Ledon GmbH vereinen ihre Kräfte und leuchten seit dem 1. Januar 2022 gemeinsam noch heller. Künftig agieren sie als Bilton Ledon Technology.

An der Spitze der Bilton Ledon Technology stehen Andrea Bergerhoff und Michael Farthofer. (Foto: Bilton Ledon Technology)

Bilton International GmbH, Spezialist für flexible lineare LED-Beleuchtung und intelligente Lichtmanagementsysteme, und Ledon GmbH, LED-Pionier und Experte für kunden- und anwendungsorientierte LED-Lichtlösungen für Indoor-Anwendungen, Solar Lighting und Pflanzen- Belichtungslösungen, haben im Januar fusioniert.

Der Zusammenschluss verbindet nicht nur zwei Branchenprofis, sondern schafft einen neuen Innovations- und Technologieführer. Mit klarem Fokus auf qualitativ hochwertige Produkte und innovative, individuelle Lösungen, steht dabei immer der Kunde im Mittelpunkt.

Mit vereinten Stärken werden hohe Ziele gesetzt – das überzeugende Leistungsportfolio wird mit verdoppeltem Know-How weiterentwickelt. So kann die hohe Professionalität und Kreativität bei der Entwicklung von passgenauen Lichtlösungen für Kunden und Partner weiter gesteigert und im Markt breiter positioniert werden.

An der Spitze dieses Bündnisses werden Entscheidungen von beiden Geschäftsführern, Andrea Bergerhoff und Michael Farthofer, künftig gemeinsam getroffen. Beide sind von den zahlreichen Vorteilen der Zusammenführung ausnahmslos überzeugt: »Bilton und Ledon ergänzen sich in jeglicher Hinsicht hervorragend – beide Unternehmen sind Spezialisten für Sonderlösungen und verfügen über ein breites Portfolio an Produkten für jegliche Anwendungsbereiche im Licht. Die von Bilton in Österreich entwickelten und gefertigten linearen LED-Modulbänder und zugehörigen Installationslösungen passen perfekt zu den Lichtlösungen von Ledon. Als Innovations- und Technologieführer für lineare Lichtlösungen, wird Biltons intensive Forschung neuer Lichtdimensionen durch den Marktspezialisten Ledon perfekt vervollständigt.«

Beide Unternehmen arbeiten bereits als eine Organisation, die rechtliche Verschmelzung wird im ersten Quartal rückwirkend zum 01.01.2022 vorgenommen.

www.bltechnology.eu