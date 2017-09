Seit zwölf Jahren verwandelt das Festival of Lights Berlin im Oktober in eine noch schillerndere Metropole. In diesem Jahr präsentieren internationale Lichtkünstler vom 6. bis 15. Oktober ihre leuchtenden Projektionen, 3D-Videomappings, Anstrahlungen und Lichtinstallationen. Diese künstlerischen Inszenierungen der Wahrzeichen, Monumente, Gebäude, Straßen, Viertel und Plätze begeistern jedes Jahr über zwei Millionen Besucher. Zudem erwarten Events, Touren und Aktionen rund um das Thema Licht die Besucher. Besondere Programmpunkte sind die »Nacht der offenen Türen«, »Kiez im Licht« und die Festival of Lights Awards, bei denen jeder mitvoten kann.

http://festival-of-lights.de