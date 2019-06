Signify hat die Unternehmen Once Inc. und iLox gekauft und möchte damit sein Angebot im Bereich der Landwirtschaftsbeleuchtung erweitern. Once Inc. mit Sitz in Plymouth, Minnesota, und iLox mit Sitz in Vechta, Deutschland, sind Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung von forschungsbasierten intelligenten Beleuchtungssystemen für die Tierhaltung (animal-centric lighting). Die maßgeschneiderten Lichtsysteme verbessern die Lebensqualität des Tierbestands und führen damit zu einer gesünderen Produktion und einem verbesserten Ertrag für den Landwirt. »Das Know-how, die Technologie und die Erfahrung in intelligenten Beleuchtungssystemen für die Tierhaltung ergänzen perfekt unser Portfolio der Pflanzenbeleuchtung. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit den Teams von Once und iLox diese Wachstumschance zu nutzen«, sagt Bill Bien, Bereichsleiter Agriculture bei Signify. »Dieser Schritt in der Entwicklung unseres Landwirtschaftsgeschäfts entspricht dem globalen Bedarf an Nahrung für die wachsende Weltbevölkerung und erschließt das Potenzial des Lichts für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.«

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2019 erwartet. Finanzielle Details über die Transaktion werden aktuell nicht bekannt gegeben.

