In den letzten 20 Jahren hat sich der Bereich der Beleuchtung in einem beispiellosen Wandel befunden. Städte, öffentlicher Raum, Architektur, Lichtdesign und visuelle Künste – all diese Bereiche sind davon betroffen.

(Foto: Light ZOOM Lumière)

Die LED-Technologie für die Innen- und Außenbeleuchtung ist eine der offensichtlichsten Erscheinungsformen dieser Revolution:

Wie hat sich die Beleuchtung seit Beginn des neuen Jahrtausends verändert?

Vor welchen Herausforderungen stehen die Stadt und die Architektur?

Warum werden sich die Herausforderungen von morgen um das natürliche Licht drehen?

Welche Menschen und Unternehmen haben die letzten Jahre geprägt?

Wann werden neue Beleuchtungsvisionen Realität?

(Foto: Light ZOOM Lumière)

In dem neuen Buch » Éclairage et lumière du IIIe millénaire, 2000-2050« (Beleuchtung und Licht im dritten Jahrtausend) beleuchtet Light ZOOM Lumière die letzten 20 Jahre in der Lichtbranche und gibt mithilfe von Zukunftsforschenden einen Ausblick bis 2050.

(Foto: Light ZOOM Lumière)

Informationen und Bestellung

www.lightzoomlumiere.fr