In diesem Jahr erwartet die Besucher der Belektro eine neue Hallenstruktur, die mehr Dynamik und Überblick bringen soll.

Ab 2020 mit mehr Struktur: Neue Hallenstruktur bei der Belektro soll schnellen Marktüberblick und mehr Dynamik bringen (Foto: Belektro)

Vom 3. Bis 5. November 2020 findet in Berlin die Belektro statt – mit einer komplett überarbeiteten Hallenaufteilung. „Mit dem neuen Hallenkonzept bieten wir dem Fachpublikum in jeder Halle den gesamten Kosmos der Elektrotechnik an“, sagt Projektleiterin Annick Horter. Konkret bedeutet das, jede Halle bietet ein Vollsortiment aller elektrotechnischen Produktgruppen und gibt den Besuchern einen schnellen Marktüberblick mit kurzen Wegen. Die neue Aufteilung soll unter anderem dazu beitragen, dass die Besucherströme sich gleichmäßiger in den Hallen verteilen und so eine neue Dynamik entsteht, die den Ausstellern zugutekommt.

www.belektro.de