Zum 1. April 2021 hat Nadine Vicentini die Geschäftsführung der bayern design GmbH, dem Kompetenzzentrum für Gestaltung des Freistaates Bayern und der Veranstalterin der Munich Creative Business Week (MCBW), übernommen.

Nadine Vicentini ist neue Geschäftsführerin bei Bayern Design (Foto: Anna Seibel)

Nachdem ihre Vorgängerin, Dr. Silke Claus (1965-2020), das Zentrum von 2009 bis 2020 zu einem international respektierten Designzentrum ausgebaut und die MCBW zu Deutschlands größtem Designevent geführt hat, gilt es jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, glaubwürdige und greifbare Zukunftsbilder für Unternehmen, Organisationen und für den einzelnen Menschen zu schaffen. Bayern Design wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, zukünftige Szenarien zu antizipieren und gestalterische Entwicklungen zu fördern und zu kommunizieren.

Nach einem Master of Arts in Media, Communication & Cultural Studies an der Universität Roskilde in Dänemark folgten berufliche Stationen als Marketing Managerin, Account Director und Teamleiterin für renommierte Design-und Architekturbüros wie KMS Team, Blackspace und Schmidhuber. Seit 2014 war sie selbständig tätig in den Bereichen Markenentwicklung und Designstrategie sowie seit 2018 auch als dvct-zertifizierter systemischer Business Coach aktiv. Zusätzlich lehrt sie als freie Dozentin für Designstrategie und Markenwahrnehmung an der AMD Akademie für Mode & Design in München.

