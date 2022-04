Nach 2018 und 2020 erhielt die inpotron Schaltnetzteile GmbH in diesem Jahr zum 3. Mal in Folge die Auszeichnung Top Job Award. In einer unabhängigen und wissenschaftlichen Befragung und Auswertung werden bei diesem Award die Arbeitnehmer intensiv über die Meinung zum Unternehmen befragt und die Antworten anonym ausgewertet.

Stellvertretend für alle Mitarbeitenden halten der Geschäftsführer Hermann Püthe und die Kolleginnen vom Team Personal (Marisa Albanese, Simone Meister, Sissy Reck v.l.n.r.) den Top Job Arbeitgeber Award 2022 zusammen dankbar in den Händen. (Foto: inpotron)

Aufgrund des positiven Feedbacks seiner Beschäftigten wurde das Unternehmen erneut ausgezeichnet. »Diese Prämierung erfüllt uns mit großem Stolz und ist doch gleichzeitig eine große Herausforderung ›dran zu bleiben‹, immer mit allen Beschäftigten im Gespräch zu bleiben, zuzuhören, aktuelle Bedürfnisse zu erkennen und gemeinsam umsetzbare Lösungen zu finden«, so Simone Meister, die verantwortliche Personalentwicklerin in einer kurzen Stellungnahme. Das Unternehmen sieht dies als Zeichen des Zusammenhaltes in schwierigen Zeiten. Wertschätzung und Wertschöpfung gehen untrennbar Hand in Hand.

Während der Corona-Pandemie wurde inpotron als Arbeitgeber auf eine harte Probe gestellt. Die Sorgen und Nöte der Mitarbeitenden waren vielfältig und tiefgreifend. Angst vor schwerer Erkrankung, Kindergärten und Schulen geschlossen, Hilflosigkeit und Zukunftsängste verunsicherten die Menschen. Quasi über Nacht rief inpotron einen betrieblichen Corona-Ticker ins Leben und stellte ein Beratungsteam auf. Alle Mitarbeitenden wurden über gesetzliche Regelungen ebenso wie über deren betriebliche Umsetzung informiert. Persönliche individuelle Hilfestellung, Home-Office-Lösungen, flexible Arbeitszeiten und -volumen wurden schnell und unbürokratisch geschaffen und pragmatische Lösungen für alle Beschäftigten in enger gemeinsamer Abstimmung gefunden.

