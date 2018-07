Noch nie gab es für Museen und Ausstellungshäuser so vielfältige Möglichkeiten, ihr Angebot ansprechend und eindrucksvoll in Szene zu setzen, wie in der heutigen Zeit. Auch Archive, Depots und Bibliotheken profitieren vom technologischen Fortschritt durch sichere und effiziente Wege, Bestände zu sichern und zu verwalten. Innovative Technologien und praktische Lösungen für all diese Einrichtungen präsentiert die MUTEC 2018 vom 8. bis 10. November in Leipzig. Mit einem breiten Ausstellerangebot deckt die internationale Fachmesse alle Bereiche der Museums- und Ausstellungstechnik ab.

Als Spezialisten auf dem Gebiet der Lichttechnik nehmen unter anderem ERCO Leuchten, NEL Neontechnik Elektroanlagen Leipzig und Schnick-Schnack-Systems an der MUTEC teil.

Neben einer vielfältigen Ausstellung, in der sich Hersteller und Dienstleister aus allen Bereichen präsentieren, wartet die MUTEC mit einem umfangreichen Fachprogramm auf. Darüber hinaus findet sie unter einem Dach mit der europäischen Leitmesse denkmal statt, welche die Fachwelt der Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung auf der Leipziger Messe versammelt. Gemeinsam bilden die MUTEC und denkmal einen europaweit einzigartigen Messeverbund, der eine Brücke zwischen den verschiedenen Branchen schlägt und den interdisziplinären Dialog rund um den Erhalt des Kulturerbes beflügelt.

www.mutec.de | www.denkmal-leipzig.de