Vom 8. bis 10. Juli 2022 öffnet die Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar ihre Türen zur Jahresausstellung DIA – Rahmenprogramm und Satelliten-Veranstaltungen inklusive.

(Quelle: Hochschule Wismar)

Auf der Jahresausstellung DIA’22 werden von vom 8. bis zum 10. Juli 2022 Studien- und Abschlussarbeiten aus den Studiengängen Architectural Lighting Design, Architektur, Design, Innenarchitektur sowie Kommunikationsdesign und Medien auf dem Hochschul-Campus Wismar gezeigt. Zusätzlich ist ein Rahmenprogramm geplant sowie Satelliten-Veranstaltungen rund um die DIA’22 an externen Standorten innerhalb der Hansestadt Wismar.

Die Anfangsbuchstaben der Studiengänge Design, Innenarchitektur und Architektur ergeben den Titel der seit 2006 stattfindenden Jahresausstellung DIA der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar. Am Ende des Sommersemesters werden seitdem an drei Tagen Studien- und Abschlussarbeiten gezeigt. Zunächst auf den stadtnahen Hochschul-Campus beschränkt, entstehen seit einigen Jahren auch zusätzlich Ausstellungen in der Altstadt und am Hafen der Hansestadt Wismar.

Programm und weitere Informationen zu Hygienebedingungen und Öffnungszeiten:

www.fg.hs-wismar.de/dia