Ansorg hat den German Brand Award 2018 in Gold gewonnen. Die Produkt- und Unternehmensmarke ist mit dem Preis »Industry Excellence in Branding Lighting« ausgezeichnet worden.

»Es ehrt uns sehr, dass wir mit unseren vor vier Jahren begonnenen Anstrengungen rund um die Markenausrichtung die Jury überzeugen konnten«, betont Ansorg-CEO Mario Dreismann (im Bild). Basierend auf der Leitidee ‚The Retail Light Guides‘ hat Ansorg die gesamte Erlebniskette der Marke überarbeitet. Dazu wurden neben dem Erscheinungsbild auch das Sortiment sowie die Serviceleistungen für die globalen Kunden auf Basis der Marke neu definiert und kommunikativ inszeniert.

Die Jurybegründung für die Auszeichnung lautet deshalb: »Vergleicht man die Marke Ansorg mit ihrem Profil vor dem Relaunch im Jahre 2014 und dem aktuellen Auftritt, kann man nur den Hut davor ziehen, was seitdem an Markenarbeit alles passiert ist. Tatsächlich hat die Marke – und damit auch das Unternehmen – in den vergangenen Jahren einen ganzheitlichen Transformationsprozess bis ins Detail vollzogen. Dieser ist nicht anders als vorbildlich zu bezeichnen und umfasst sowohl die Darstellung und Wirkung nach außen als auch die Kommunikation nach innen.«

