154 Unternehmen und 222 Produkte: Der Wettbewerb Design Plus powered by Light + Building erfreut sich auch 2018 einer großen Beliebtheit. Dabei präsentiert sich die Konkurrenz ausgesprochen international: Unternehmen aus 26 Ländern haben Produkte eingereicht. Der Wettbewerb, der von der Messe Frankfurt und dem Rat für Formgebung durchgeführt wird, prämiert Innovationen, die den Dreiklang aus Design, Ökologie und Technologie in besonderer Weise erfüllen.

Die hochkarätige Jury hat 39 der eingereichten Produkte ausgezeichnet, davon fünf mit dem Prädikat »Best of«. Außerdem kürte sie 13 der 70 Nachwuchsarbeiten, davon drei mit dem Prädikat »Best of«.

Ein »Best of« Prädikat haben gewonnen:

Ein »Best of« Prädikat für Nachwuchsarbeiten haben gewonnen:

Die gekürten Produkte sind während der gesamten Messedauer vom 18. bis 23. März ausgestellt:

Ort: Sonderschau Wettbewerb Design Plus powered by Light + Building, Halle 1.2

Veranstalter: Messe Frankfurt, www-light-building.com | Rat für Formgebung www.german-design-council.de

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken