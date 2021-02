Eventreports

Ausgangspunkt des LSW 2008 war der 100. Geburtstag der Hochschule Wismar (HSW). Aktuell laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Online-Light Symposium vom 10.-12. März 2021 auf Hochtouren. Wieder wird die Zukunft von Licht und Beleuchtung im Mittelpunkt des international ausgerichteten Symposiums in Wismar stehen. Ziel ist es, das Thema Licht & Gesundheit ganzheitlich zu thematisieren: Licht, Raum und Ästhetik sollen in Kongruenz zum salutogenetischen Kontext stehen.

BEGA, erneut Hauptsponsor in der Kategorie »DIAMOND« (Foto: Georg Hundt)

Programmschwerpunkt des Symposiums ist die Fragestellung, wie bei einer ganzheitlichen Planung von Architekturbeleuchtung das Wissen und die Erfahrungen aus den Anwendungen von Licht und Farbe im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden angewendet werden kann. Die Ausrichtung des Symposiums ist es daher, ein interdisziplinäres Forum zu schaffen für die verschiedenen Berufe, die sich mit Licht und Gesundheit befassen. Namhafte Lichtplaner, Mediziner, Biologen, Farbpsychologen und Ergonomen aus dem In- und Ausland bringen in ihren Vorträgen ihre Erfahrungen in die wissenschaftliche Tagung ein. So entsteht gemeinsam mit den zahlreichen Teilnehmern ein lebhaftes Diskussionsforum für eine menschengerechte Zukunft von Licht und Beleuchtung.

Keynote-Speaker Mark Major von Speirs and Major, London (UK) eröffnete das LSW 2016 mit seinem Vortrag: »The qualities of the night – why we need light after dark.«. (Foto: Georg Hundt)

Das LSW 2020/21 ist als dreitägiges Online-Forum angelegt, bei dem aktuelle Einsichten in die Zukunft von Tages- und Kunstlicht in einer gesundheitsorientierten Umwelt zusammenhängend diskutiert werden. Dabei sind die Fakten der aktuellen Forschung, der technologische Fortschritt, die Lichtgestaltung im Allgemeinen und deren praktische Anwendung im Besonderen wichtiger Teil der vorgesehenen Diskussionen.

LSW 2016 Gala-Abend mit Preisverleihung der Gewinner des »LSPC« ( Light Symposium Paper Competition). (Foto: Georg Hundt)

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in Wismar und Stockholm in den Jahren 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 und 2018 wird ein aktueller Überblick darüber gegeben, wie Tageslicht und Kunstlicht die körperliche und geistige Gesundheit des Menschen sowie die natürliche und die gebaute Umgebung beeinflussen. Wichtiges Ziel des Symposiums ist es, Forschern, Studierenden, Herstellern, Architekten und praktizierenden Lichtplanern eine exzellente Gelegenheit der Weiterbildung zu geben. Ohne die Sponsoren der Leuchtenindustrie wäre das LSW nicht in der Lage, die Qualität der Tagung zu sichern und die Einladung der hochkarätigen Referenten auszusprechen. Trotz der angespannten, derzeitigen Situation ist es uns gelungen, weitere Sponsoren zu finden!

Bente Monica Aakre, Michael F. Rohde, Helle K. Frankenberg und Kollegin (Foto: Georg Hundt)

Fa. BEGA war die erste verbindliche Zusage (schon in 2019) und erfreulicherweise zum dritten Mal Hauptsponsor in der Kategorie »DIAMOND« und somit einer der wichtigsten Leuchtenhersteller, die uns die Treue halten. Hierfür bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich! Seit 2008 ist die KTH Stockholm Partner des LSW, also von Anfang an! Auf dem LSW 2020/21 werden wir die Ehre haben, einen weiteren, wichtigen Partner bekannt zu geben: Die Aalborg University Copenhagen (AAU) wird 2022 das übernächste Light Symposium ausrichten! Langfristiges Ziel ist es, das Light Symposium im baltischen Raum in einem jährlichen Rhythmus stattfinden zu lassen

Weitere Informationen:

Die Vorträge des LSW 2012 und 2016 können vollumfänglich auf www.lightsymposium.de nachträglich gehört und gesehen werden.

Text: Gisela Çakir und Michael F. Rohde