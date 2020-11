Die DALI Alliance (DiiA), die globale Branchenorganisation für DALI-Lichtsteuerung, lobt zum ersten Mal die DALI Lighting Awards aus.

Die Preise werden in Zusammenarbeit mit dem internationalen Magazin für architektonisches Lichtdesign arc und der International Association of Lighting Designers (IALD) verliehen und sollen den besten Einsatz von DALI-Steuerungslösungen in Beleuchtungsprojekten auf der ganzen Welt würdigen.

Alle Arten kommerzieller, architektonischer und industrieller Beleuchtungsprojekte in Verbindung mit der DALI-Technologie können in verschiedenen Kategorien für Innen- und Außenbeleuchtung eingereicht werden. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben und die Teilnehmer können mehrere Projekte als Individuum oder im Team vorschlagen. Die Beiträge dürfen dabei von Lichtdesignern, Elektroberatern, Architekten, Installateuren, Inbetriebnahmeingenieuren und anderen stamen.

Einsendeschluss für Projekte ist der 30. November 2020. Die Gewinner werden im Januar 2021 im Rahmen eines Webinars des Magazins arc bekannt gegeben, alle Teilnehmer werden auf der Website der DALI Alliance vorgestellt.

www.dali2.org/awards