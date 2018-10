Auf der Architect@Work in Berlin am 7. und 8. November 2018 können sich Architekten, Innenarchitekten und Planer darüber informieren, welche neuen Materialen es gibt und wo diese zum Einsatz kommen. In diesem Jahr macht das erfolgreiche Messe-Format Halt in der »Station Berlin« im ehemaligen Postbahnhof Luckenwalder Straße. 236 Aussteller präsentieren hier ihre Produkte – das sind 20% mehr als beim letzten Mal.

Erkundet werden kann darüber hinaus in der Projektausstellung »Selected by World-Architects.com« eine internationale Auswahl zeitgenössischer Projekte von herausragenden Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieuren und Designern. Teil des Begleitprogramms sind zahlreiche Fachvorträge zum Thema »Textil in der Architektur«.

http://berlin.architectatwork.de