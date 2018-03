Die BAG electronics, spezialisiert auf Vorschaltgeräte, LED Module und Software für innovative Lichtlösungen, wird von Osram übernommen und dort der Teil der Business Unit Digital Systems (DS). Mit dem Verkauf wechseln 380 BAG-Mitarbeiter zu Osram: Rund 40 in Deutschland sowie 340 am Fertigungsstandort auf den Philippinen. Der bisherige BAG-Standort in Indien sowie der Feuchtraumleuchten-Spezialist Zalux sind nicht Bestandteile des Geschäftes, sondern verbleiben in der Trilux Group. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Bestandteil des Vertrags ist eine fünfjährige, strategische Liefervereinbarung mit einem festgelegten Mindest-Umsatzvolumen: Osram wird an Trilux Komponenten für den Einsatz in deren Leuchten liefern.

https://oem-systems.com | www.osram.de

