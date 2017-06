Seit fünf Jahren ist Trilux bereits als ExklusivPartner Teil der VfL-Sponsorenfamilie. Jetzt verlängert der Lichtspezialist seinen Vertrag bei den Wölfen um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2020 und weitet das Engagement zudem deutlich aus.

Mit Saisonbeginn 2017/2018 agiert Trilux als PremiumPartner der Grün-Weißen, der, neben einer gesteigerten LED-Bandenpräsenz im Stadion, gemeinsam mit dem VfL Projekte im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) durchführen und die neueste Beleuchtungstechnologie in die Infrastruktur der Volkswagen Arena integrieren wird. So erstrahlt unter anderem demnächst die Heimkabine der Wölfe ebenso in neuem Licht wie die Außenfassade der Arena.

»Wir sind stolz, diese ganz besondere Partnerschaft mit dem VfL Wolfsburg zu verlängern und weiter zu festigen. Wir freuen uns, als exklusiver Lichtpartner die Zukunft gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg zu gestalten«, sagt Joachim Geiger, Managing Director der Trilux Vertrieb GmbH.

www.trilux.com