Als etablierte Plattform der Elektrobranche für Mitteldeutschland und die angrenzenden Regionen will sich die Fachmesse efa bei ihrer nächsten Ausgabe vom vom 18. bis 20. September 2019 noch moderner und innovativer präsentieren – das unterstreicht sie schon jetzt mit einem neuen Erscheinungsbild und einem neuen Untertitel. Die efa heißt ab sofort »Fachmesse für Elektro-, Gebäude-, Licht- und Energietechnik« und stellt damit ihre zentralen Themen noch deutlicher in den Fokus. Das Motto heißt: Alles auf On!

Die efa will 2019 erneut ein Anziehungs- und Treffpunkt für die Elektrobranche sein – sowohl für die ausstellende Industrie und Fachbesucher aus Handwerk, Industrie, Gewerbe und Großhandel, als auch verstärkt für Planer, Ingenieure und Gebäudebetreiber. Mit innovativen Produkten und Lösungen in der Ausstellung und einem vielfältigen Fachprogramm behält sie Bewährtes bei und sorgt gleichzeitig mit einer modernen Inszenierung für einen noch stärkeren Erlebnischarakter.

www.efa-messe.com