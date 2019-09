Auf der efa 2019 versammelt sich ausstellerseitig nahezu alles, was in der Elektrobranche Rang und Namen hat. Rund 230 Aussteller, darunter eine Vielzahl an Marktführern, präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen. Dabei ist die Beleuchtungstechnik aufgrund des hohen Innovationstempos nicht nur eines der spannendsten Felder, sondern auch der zweitgrößte Ausstellungsbereich der efa. Dort finden Fachbesucher die geballte Herstellerkompetenz der Branche. Gezeigt werden etwa ein Human-Centric-Lighting Starter Kit von Trilux, eine LED-Pendelleuchtenserie von RZB, ein beliebig erweiterbare LED-Stecksystem von rutec, Plug-&-Play Leuchtensets von Regiolux und Präsenz- und Bewegungsmelder von Esylux.

Als zentraler Informationspunkt inmitten des Ausstellungsbereiches Beleuchtung bietet das Forum:Licht an allen drei Messetagen umfangreiches Expertenwissen – von der Planung bis hin zur Installation. Die Bezirksgruppe Leipzig-Halle der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG) beteiligt sich maßgeblich an dem Programm und unterstützt die efa 2019 erneut als Themenpartner. So liefert sie beispielsweise Antworten auf die Frage, worauf man bei der Auswahl von modernen LED-Lampen und Leuchten achten sollte. Weitere Vorträge beschäftigen sich mit der Integration des Internet of Things (IoT) in die Außenbeleuchtung der Smart City, der Beleuchtungssteuerung im Zeitalter der Digitalisierung und Gütemerkmalen von LED-Systemen.

www.efa-messe.com